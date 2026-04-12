Budapesta petrece după înfrângerea lui Orban. Presa: „a fost un masacru electoral”

Budapesta a sărbătorit puternic seara alegerilor parlamentare. O mulțime importantă de tineri a luat cu asalt străzile capitalei, la auzirea informației că Tisza și Peter Magyar au câștigat alegerile parlamentare, îndepărtându-l pe Viktor Orban după o dominație de 16 ani.

Au fost focuri de artificii în spatele Parlamentului și mii de oameni care au cântat alături de Tisza „We Are The Champions”.

Tinerii au dansat în metrou și pe străzi. Alții au scandat: „Ruși, plecați acasă”.

„Un masacru al Tisza împotriva lui Orban”, au titrat ziarele favorabile lui Peter Magyar.

Încă un record al Tisza: Nimeni nu a primit vreodată atâtea voturi pe listă

Cu 97,99% din voturile pe listă procesate, Tisza se situează cu 3.066.881 de voturi pe listă, ceea ce reprezintă un record istoric, depășind cele 3.060.706 voturi ale Fidesz-KDNP de acum patru ani.

Fidesz-KDNP are acum 2.164.122 de voturi, ceea ce înseamnă că a pierdut aproape un milion de alegători în patru ani.

„Patria noastră” are 337.034 de voturi pe listă, puțin mai mult decât rezultatul din 2022, de 332.487 de voturi.

După ora 1.00 dimineața, cu o procesare de 98,13% a voturilor, scorul rămâne :138-55-6.