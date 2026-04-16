Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează

Publicația maghiară mandiner, apropiată de ecosistemul ideologic al lui Viktor Orbán, analizează în detaliu valul de reacții stârnit în România de rezultatele recentelor alegeri din țara vecină.

Ziariștii maghiari observă că România ia schimbarea de la Budapesta drept o posibilă lecție pentru scena politică internă, nu doar ca pe un simplu eveniment extern.

Potrivit publicației, presa și comentatorii români au interpretat ascensiunea noului lider maghiar ca pe un moment de cotitură, dar nu lipsit de ambiguități.

Reacții pe alocuri dure la București

Deși victoria sa este percepută de unii ca o ruptură față de era lui Viktor Orbán, analizele de la București subliniază, scrie mandiner, că anumite poziții-cheie – precum reticența față de sprijinul financiar masiv pentru Ucraina sau față de aderarea accelerată a acesteia la Uniunea Europeană – indică mai degrabă o continuitate parțială decât o schimbare radicală.

Reacțiile politice de la București au fost pe alocuri dure, analizează publicația.

„Căderea marionetei lui Putin”

Deputatul liberal Ionuț Stroe a descris înfrângerea lui Orbán drept căderea „marionetei lui Putin în Uniunea Europeană”, reflectând o critică mai veche a orientării externe a fostului lider maghiar.

În același timp, voci importante din spațiul european au vorbit despre o posibilă reașezare geopolitică.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a caracterizat momentul drept o schimbare de epocă, sugerând că Ungaria s-ar putea reorienta mai clar către valorile europene, relatează publicația, care observă că, dincolo de reacțiile politice, analiza mediului public românesc a mers mai departe, folosind alegerile din Ungaria ca o oglindă pentru propriile vulnerabilități.

Ungaria ar putea câștiga teren

Comentatorii au remarcat contrastul dintre dinamismul noului lider maghiar – descris ca tânăr, energic și eficient în comunicare – și stagnarea percepută a clasei politice românești.

Lipsa unor direcții clare de guvernare în ultimul an și jumătate și absența unor programe coerente au fost frecvent invocate în acest context.

Dimensiunea economică a schimbării nu a fost ignorată.

Unele analize sugerează că Ungaria ar putea câștiga teren în competiția regională pentru investiții, pe fondul reacțiilor pozitive ale piețelor și al întăririi monedei naționale.

„România e mai curioasă de Ungaria decât lasă să se vadă”, insinuează presa maghiară

În contrapunct, România este descrisă de mandiner drept afectată de întârzieri în infrastructură și de incertitudini în politicile economice.

Publicația constată că interesul din România pentru ce se întâmplă acum în Ungaria depășește simpla curiozitate: există o nevoie reală de a înțelege dacă Ungaria traversează o schimbare de regim și ce impact ar putea avea aceasta asupra relațiilor bilaterale și asupra UDMR.

Analistul politic Valeriu Turcan vorbește despre un „vot antisistem puternic” în Ungaria, comparabil doar parțial cu tendințele din România, unde nemulțumirea față de sistem s-a manifestat diferit, uneori în direcții mai sceptice față de Uniunea Europeană, notează mandiner.

Despre ce lecții ar putea învăța România de la Ungaria

În timp ce o parte a societății românești a privit cu entuziasm schimbarea de la Budapesta, elita politică adoptă o atitudine mai prudentă.

La București se discută atât despre posibile proiecte comune cu noul guvern ungar, cât și despre lecțiile pe care scena politică românească ar trebui să le învețe.

Totuși, experții avertizează că nu este de așteptat o ruptură totală în politica externă a Ungariei. Relațiile pragmatice cu Rusia, în special în domeniul energetic, ar putea continua.

„Ungaria ar putea influența România inclusiv în modul în care își negociază poziția în Europa”

În acest context, istoricul Marius Diaconescu, citat în presa maghiară, atrage atenția că România ar putea pierde un avantaj important: acela de a folosi „modelul Orbán” ca reper negativ în discursul european.

Această posibilă schimbare de paradigmă ar putea avea consecințe inclusiv asupra poziționării României în negocierile europene, în special în ceea ce privește accesarea fondurilor UE, observă publicația maghiară.