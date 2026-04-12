Participare record la vot în Budapesta: peste jumătate dintre alegători au mers la urne până la prânz

În cadrul alegerilor maghiare parlamentare de duminică, prezența la urne în capitală a ajuns la un nivel ridicat până la ora 13:00, relatează origo.hu.

Conform datelor furnizate de Oficiul Electoral Național (NVI), Oficiul Electoral Național, 56,77% dintre alegătorii cu drept de vot din Budapesta și-au exprimat opțiunea.

În Budapesta, prezența alegătorilor a urne a crescut constant pe parcursul dimineții. La ora 7:00, prezența era de 3,45%, ceea ce însemna 43.889 de votanți dintr-un total de 1.271.000 de persoane înscrise pe liste.

Până la ora 9:00, procentul a urcat la 15,96%, echivalentul a 202.934 de alegători. Două ore mai târziu, la ora 11:00, aproape 470.230 de persoane votaseră, adică 36,98%. La prânz, numărul a depășit 721.000 de alegători, ceea ce înseamnă procentul final de 56,77%.

Diferențele dintre circumscripții rămân vizibile. Există o singură zonă unde participarea nu a depășit 50%, respectiv circumscripția 02 din Budapesta, cu 49,25% prezență și 40.489 de alegători.

La polul opus, cea mai activă zonă este circumscripția 5 din sectorul XVII, unde rata de participare a ajuns la 61,12%, echivalentul a 48.075 de votanți.