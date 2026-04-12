Ungaria votează ca niciodată. Scrutinul din 2026 amenință să spulbere toate recordurile de participare

Ziua alegerilor a început devreme în Ungaria. Încă din primele ore ale dimineții s-au format cozi la mai multe secții de votare. Până la ora 7:00, 3,46% dintre alegători își exercitaseră deja dreptul de vot, aproape dublul față de aceeași oră în 2022.

Participare echilibrată geografic

Creșterea nu este concentrată într-o singură regiune. În zona Pest, în Hajdú-Bihar și în mai multe alte zone s-a înregistrat încă din dimineață o activitate peste media națională. Și în Budapesta zeci de mii de persoane s-au prezentat la urne în primele ore.

Analiștii notează că participarea pare mai echilibrată geografic față de scrutinele anterioare. Este semnul unei mobilizări cu adevărat naționale, scrie Világgazdaság.

Amintirea „marelui salt” din 2022

În urmă cu patru ani, intervalul orar 9:00-11:00 a adus una dintre cele mai spectaculoase creșteri: aproape două milioane de alegători s-au prezentat în doar două ore. Acel val de dimineață a stat la baza unei participări finale de peste 70%.

Dacă în 2026 se va repeta un val de aceeași amploare, scrutinul ar putea depăși toate recordurile anterioare. Niciun scrutin din istoria electorală maghiară nu a atins asemenea cote de participare.

Miza care a scos lumea din case

Alegerile de duminică decid dacă Viktor Orbán continuă să guverneze sau dacă partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, preia puterea. Ambele tabere au investit masiv în mobilizare, iar cifrele de participare reflectă această tensiune. Orbán însuși a îndemnat alegătorii să iasă la vot în număr cât mai mare.

Rata de participare nu determină însă singură rezultatul. Orele de după-amiază rămân decisive, iar istoria arată că dinamica se poate schimba semnificativ până la închiderea urnelor, la ora 19:00.