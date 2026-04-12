Alegeri decisive în Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere / Ungaria votează ca niciodată

UPDATE Participare record la vot în Budapesta: peste jumătate dintre alegători au mers la urne până la prânz

În cadrul alegerilor maghiare parlamentare de duminică, prezența la urne în capitală a ajuns la un nivel ridicat până la ora 13:00, relatează origo.hu.

Conform datelor furnizate de Oficiul Electoral Național (NVI), Oficiul Electoral Național, 56,77% dintre alegătorii cu drept de vot din Budapesta și-au exprimat opțiunea.

În Budapesta, prezența alegătorilor a urne a crescut constant pe parcursul dimineții. La ora 7:00, prezența era de 3,45%, ceea ce însemna 43.889 de votanți dintr-un total de 1.271.000 de persoane înscrise pe liste.

UPDATE Prezența la vot la ora 13:00

Prezență record la urne pentru alegerile parlamentare maghiare la ora 13:00. Un procent de 54.14% dintre maghiari au votat până la această oră, conform vtr.valasztas.hu.

Este vorba despre 4,075,272 de alegători prezenți la urne.

La aceeași oră, în urmă cu patru ani, prezența la urne a fost de 40,01%.

Județul Pesta este cel mai activ: rata de participare este de 58,01%.

Prezența la vot în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg este de 47,62%, în timp ce județul Borsod-Abaúj-Zemplén este, de asemenea, sub 50% (48,81%). În acest județ au votat 198.192 de persoane.

În capitală, 56,77% dintre alegători, adică 721.838 de alegători, își exprimaseră votul până la ora 13:00.

UPDATE Viktor Orbán: Sunt un om tânăr, nu este ultima dată când voi participa la alegeri

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat duminică faptul că alegerile parlamentare de astăzi nu vor fi ultimele pentru el.

„Sunt un om tânăr”, a glumit acesta, răspunzând întrebărilor în timpul unei transmisiuni live pe pagina sa de social media. Orbán a mulțumit, de asemenea, Serbiei și Slovaciei pentru sprijin, scrie Baha. Întrebat care ar fi următorul pas în cazul unei „înfrângeri majore”, acesta a răspuns că ar demisiona, potrivit Origo. Pe de altă parte, a reiterat că Budapesta va continua să reziste „eforturilor de centralizare” din partea Uniunea Europeană.

UPDATE Péter Szijjártó, mesaj de alegeri: Nimeni nu ar trebui să stea acasă!

UPDATE Peste 3.000 de persoane sunt așteptate în mai multe locații

Numărul persoanelor de pe listă în mai multe locații ale misiunilor străine și în unele circumscripții de votare din Budapesta depășește 3.000, conform origo.hu.

Prin urmare, numărul membrilor comisiei de numărare a voturilor și al membrilor biroului electoral necesar pentru implementare va fi îndeplinit, iar Oficiul Electoral Național (NVI) va furniza un număr corespunzător de buletine de vot și materiale electorale (de exemplu, plicuri, pixuri).

UPDATE Viktor Orban, mesaj pe Facebook

Viktor Orban a transmis duminică un mesaj pe pagina sa de Facebook, pe parcurs ce alegerile din Ungaria sunt în desfășurare, iar toți mai mulți maghiari ies să își exercite votul.

„Prea mulți oameni votează. Asta înseamnă un singur lucru: dacă vrem să protejăm siguranța Ungariei, niciun patriot nu poate sta acasă! Doar Fidesz! Susținem victoria!”, a scris Orban.

UPDATE: Alegeri Ungaria: Prezența la urne la ora 11.00

Prezența la urne, la ora 11.00, a fost de 37.98%, conform valasztas.hu.

Este vorba despre 2.858.892 de alegători prezenți la urne.

La aceeași oră, prezența în urmă cu patru ani a fost de 25,77%.

Experiența arată, conform Origo, că o prezență ridicată la vot poate fi favorabilă partidelor de la guvernare. Declarația a fost făcută pentru MTI de către directorul de analiză politică al Institutului Nézőpont.

Boros Bánk Levente a spus: toată lumea se aștepta la o prezență record la alegeri.

Practic, nu se întâmplă nimic surprinzător. Se confirmă faptul că prezența va fi ridicată și că mulți oameni vor merge să voteze, a adăugat el.

Alegerile anterioare au confirmat că o prezență ridicată la vot a favorizat Fidesz-KDNP. Cozile interminabile din 2018 au dus, în cele din urmă, la obținerea unei noi majorități de două treimi de către partidele de guvernământ.

El a remarcat: în ultimele luni, opoziția a fost „hiperactivă”, ceea ce înseamnă că partidele de guvernământ dispun de rezerve.

Potrivit lui Boros Bánk Levente, cu cât participarea este mai mare, cu atât sunt mai mari șansele de a atrage alegătorii mai puțin interesați de politică. Acest lucru consolidează, de asemenea, șansele partidelor de guvernământ, potrivit analistului.

UPDATE: Prezența la ora 9.00

Prezența la urne, la ora 9.00, a fost de 16.89%, conform valasztas.hu.

La aceeași oră, prezența în urmă cu patru ani a fost de 10,31%.

UPDATE: pare că participarea la urne va fi mai mare decât la alegerile anterioare

Odată cu apariția primelor date oficiale, pare că se confirmă scenariul conform căruia participarea va fi mai mare decât la alegerile anterioare. Asta, în teorie, ar putea fi în favoarea Partidului Tisza.

Conform celor mai recente date ale Biroului Electoral Național, până la ora 07:00, 3,46% dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urne.

2026: 3,46%

2022: 1,82%,

2018: 2,24%,

2014: 1,64%.

Acest lucru înseamnă 260.556 de cetățeni cu drept de vot, atâția au votat până la ora șapte dimineața.

Mai multe prognoze estimează o participare de 89%, ceea ce se apropie deja de nivelul țărilor europene care aplică votul obligatoriu.

În ceea ce privește procentele, cei mai mulți (3,97%) au votat în zona Pest, iar cei mai puțini în zona Borsod-Abaúj-Zemplén (2,75%).

UPDATE: Orbán, chestionat deja despre demisie

Premierul Viktor Orbán a fost întâmpinat de o mulțime imensă după ce și-a exprimat votul, conform Economx.

Șeful guvernului a fost luat la întrebări nu doar de jurnaliști, ci și de cetățeni.

Printre altele, a trebuit să răspundă la întrebarea după ce rezultat va demisiona din funcția de președinte al Fidesz.

La această întrebare, el a răspuns că se va întoarce după alegeri, dar că se simte tânăr.

A vorbit și despre faptul că sistemul electoral maghiar este cel mai sigur. În opinia sa, ar fi trebuit să se reacționeze mai rapid la dificultățile economice.

A spus că trebuie să-și respecte adversarul, Péter Magyar.

UPDATE: Alegeri Ungaria: Prezența la urne la ora 7.00

Până la ora 7:00, 3,46% dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urne, conform Origo.

Cea mai mare prezență la urne s-a înregistrat în Pest, unde rata de participare este de 3,97%.

Zona cu cea mai scăzută prezență este Borsod-Abaúj-Zemplén (2,75%).

UPDATE: Péter Szijjártó a votat deja

Printre primii care și-au exprimat votul s-au numărat Péter Szijjártó și soția sa.

Ministrul și soția sa și-au exprimat opțiunile electorale în circumscripția electorală individuală Pest 05, cu sediul în Dunakeszi.

„Alegerea sigură – 2X Fidesz” – a scris ministrul lângă poza postată pe rețelele sociale.

UPDATE: Magyar, îndemn la vot cu versurile lui Petőfi: „Nu va mai exista o altă șansă”

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a publicat duminică dimineață un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamnă pe alegători să iasă la vot. Postarea se încheie cu poezia revoluționară „Talpra magyar” a poetului Sándor Petőfi.

„Au început alegerile decisive, care vor decide soarta țării noastre iubite pentru o lungă perioadă de timp”, a scris Magyar. El a chemat cetățenii să schimbe „în mod pașnic sistemul” și să înscrie ziua de duminică în cărțile de istorie.

Magyar a avertizat că miza scrutinului de duminică este una istorică. În opinia sa, alegătorii trebuie să răspundă la întrebări fundamentale despre direcția țării. „Pentru că nu va mai exista o altă șansă”, a subliniat el.

Divizare sau reconciliere, război sau pace

Liderul Tisza a formulat aceste întrebări ca pe o serie de dileme clare. Est sau vest? Stat în dezintegrare sau țară funcțională? Corupție sau viață publică curată? Criză a mijloacelor de trai sau trai decent? Propagandă sau realitate?

Magyar a continuat lista dilemelor cu două întrebări cu puternică încărcătură politică. Prima vizează atmosfera din societate: „Divizare și incitare la ură sau standarde naționale minime și reconciliere?” A doua se referă direct la conflictul din Ucraina: „Nebunia războiului sau pacea adevărată?”

Ambele teme se regăsesc în centrul campaniei electorale, Orbán prezentând alegerile ca o alegere între „război și pace”, în timp ce Magyar respinge această încadrare.

Magyar și-a încheiat postarea cu poezia „Talpra magyar” a lui Sándor Petőfi. Poezia, scrisă în 1848, a devenit simbolul revoluției maghiare împotriva dominației habsburgice. Alegerea ei nu este întâmplătoare: Tisza a construit o retorică a schimbării istorice pe parcursul întregii campanii.

UPDATE: Orașul ucrainean împărțit între Orbán și Zelenski

În Bereg, un oraș ucrainean cu majoritate maghiară, alegerile din Ungaria nu sunt doar o chestiune de politică externă. Sunt personale. Unii îl susțin pe Orbán în șoaptă, alții spun că „trăiesc cu ucrainenii ca frații”.

UPDATE: A început votarea în Ungaria

Înainte de deschiderea urnelor, comisia de numărare a voturilor a parcurs o procedură strictă de sigilare. Primul alegător prezent la secție a verificat împreună cu comisia dacă urnele sunt goale. Sigilarea s-a realizat astfel încât extragerea sau introducerea buletinelor să fie imposibilă fără ruperea sigiliului, conform Origo.

Primul alegător nu poate fi membru al comisiei sau secretar de proces-verbal. Până la ora 6:00, în secțiile de votare au avut acces doar membrii comisiei și ai biroului electoral, precum și presa și observatorii internaționali.

Două voturi pentru fiecare alegător

Alegerile pentru Adunarea Națională se desfășoară într-un singur tur. Fiecare alegător primește însă două buletine de vot. Primul buletin este pentru candidatul individual din circumscripția electorală. Al doilea buletin exprimă preferința pentru un partid, prin votul pe lista națională.

Ungaria are 106 circumscripții electorale individuale. În acestea candidează 639 de candidați, dintre care 31 sunt independenți. Mandatul revine candidatului cu cele mai multe voturi, fără prag minim de participare.

Cum se distribuie cele 93 de mandate de pe liste

Din listele naționale de partid se distribuie 93 de mandate. Distribuirea se face proporțional cu voturile obținute și cu voturile fracționare. Pe buletinul de vot pentru lista națională apar cinci liste de partid.

O listă națională putea fi depusă doar de partidele care au prezentat candidați în cel puțin 14 județe și în capitală. De asemenea, era necesară acoperirea a cel puțin 71 de circumscripții individuale. Două partide au putut depune liste comune, pe baza candidaturilor comune din circumscripții.

Aproape 8 milioane de alegători cu drept de vot

Cele 10.047 de secții de votare sunt amenajate în 3.154 de localități și în 23 de arondismente ale Budapestei. Numărul total al alegătorilor cu drept de vot este de 7,5 milioane.

La cele 149 de reprezentanțe diplomatice ale Ungariei în lume votează 90.730 de alegători din diaspora. Alți 497.000 de alegători fără domiciliu în Ungaria pot vota prin corespondență.

Când apar primele rezultate

Primele rezultate preliminare vor fi publicate imediat după închiderea urnelor, la ora 19:00, pe site-ul oficial valasztas.hu. În jurul orei 23:00 sunt așteptate date cu un grad ridicat de prelucrare, care vor contura tabloul final al scrutinului.

Alegeri în Ungaria. Programul de vot și când vin primele rezultate ale alegerilor din Ungaria

Secțiile de vot se deschid la ora 6:00 și se închid la ora locală 19:00 ( 20:00 ora României), iar primele indicii clare despre rezultat ar urma să apară târziu în cursul serii.

Potrivit celor mai recente sondaje independente, partidul Tisza, condus de Péter Magyar, conduce în majoritatea măsurătorilor de opinie înaintea Fidesz, formațiunea lui Viktor Orbán.

Tisza are un avans confortabil în cele mai multe sondaje, deși analiștii avertizează că numărul mare de nehotărâți, redesenarea circumscripțiilor în favoarea puterii și votul maghiarilor din afara granițelor fac ca deznodământul să rămână imprevizibil.

Pentru Viktor Orbán, scrutinul de duminică este cel mai greu test electoral din ultimii 16 ani. Premierul ungar, susținut public de Donald Trump și privit favorabil la Moscova, a construit în jurul său un sistem politic pe care criticii îl descriu drept „democrație iliberală”, în timp ce opoziția speră că nemulțumirea legată de stagnarea economică, costul vieții și acuzațiile de corupție va produce schimbarea.

Péter Magyar, fost apropiat al sistemului Fidesz și astăzi principalul rival al lui Orbán, și-a construit campania în jurul promisiunilor de combatere a corupției, deblocare a fondurilor europene înghețate și reparare a relației Budapestei cu Occidentul. El a prezentat votul ca pe o alegere între continuarea derivei autoritare și readucerea Ungariei mai aproape de nucleul european.

Ce se alege, de fapt, în Ungaria

Ungaria este o republică parlamentară, iar puterea exectutivă este la premierul ce este votat de Parlament. Alegătorii vor vota astăzi noul Parlament.

Legislativul are 199 de locuri: 106 mandate sunt atribuite în circumscripții uninominale, prin vot direct, iar alte 93 provin de pe liste naționale de partid și ale minorităților. Pragul electoral pentru partide este de 5%. După alegeri, președintele țării convoacă noul Parlament, iar premierul este desemnat prin votul deputaților.

Sistemul electoral ungar este considerat unul complicat și avantajos pentru partidul aflat la putere. Chiar dacă opoziția conduce în sondaje, distribuirea mandatelor nu depinde strict de scorul național, iar harta circumscripțiilor și mecanismul de conversie a voturilor pot produce un rezultat diferit de imaginea oferită de sondaje.

Votul din diaspora poate conta din nou

Un element important al alegerilor din Ungaria îl reprezintă votul maghiarilor din afara țării. Potrivit datelor oficiale, aproape 500.000 de cetățeni maghiari fără domiciliu în Ungaria s-au înregistrat pentru scrutinul din 2026. Aceștia votează prin corespondență pe listele de partid. În mod tradițional, această categorie de alegători a susținut masiv Fidesz, ceea ce ar putea avea din nou un rol important într-o cursă strânsă.

În anul 2022, la ultimele alegeri din Ungaria, diaspora a trimis prin corespondență 261.566 de voturi. Dintre acestea, 247.957 au mers la lista Fidesz–KDNP. Circa 190.000 erau ale maghiarilor din România, dintre care, în jur de 90% pentru formațiunea lui Viktor Orbán.

Un al doilea bazin electoral important al diasporei ungare se află în Serbia. La alegerile din 2022, din această țară au fost exprimate aproximativ 47.000 de voturi, dintre care aproape 94% au mers către Fidesz–KDNP, adică în jur de 42.000.

În Slovacia, deși trăiesc aproximativ 420.000 de etnici maghiari, interdicția privind dubla cetățenie reduce semnificativ numărul celor care pot participa la scrutinul din Ungaria.

Alegeri Ungaria. Cine este Péter Magyar: fost insider al sistemului Orbán și principalul său rival

În vârstă de 45 de ani, Péter Magyar este un avocat și fost diplomat care, până recent, a făcut parte din cercurile apropiate puterii de la Budapesta. Ascensiunea sa politică a început în 2024, după scandalul de grațiere care a dus la demisia fostei președinte Katalin Novák și a fostei ministre a Justiției Judit Varga. Atunci, Magyar s-a rupt public de Fidesz și a început să acuze sistemul construit de Viktor Orbán de corupție și propagandă.

Partidul său, Tisza, a crescut rapid și a obținut 30% la alegerile europene din 2024, devenind principalul vehicul politic al opoziției. În actuala campanie, Magyar a combinat un mesaj conservator pe teme precum migrația și securitatea granițelor cu o agendă proeuropeană, centrată pe stat de drept, reforme instituționale și relansare economică.