Viktor Orban acuză opoziția de „complot” înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria

Viktor Orban acuză opoziția că pregătește un „complot” și încearcă să influențeze alegerile din Ungaria de duminică. El susține că există presiuni interne și externe împotriva guvernului său.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
10 apr. 2026, 12:44, Știri externe

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a lansat vineri acuzații la adresa opoziției, cu doar două zile înainte de scrutinul parlamentar de duminică, susținând că adversarii politici ar pune la cale acțiuni menite să influențeze votul electoral, relatează AFP.

Premierul actual al Ungariei a descris situația actuală din cursa electorală ca parte a unui plan coordonat împotriva guvernării sale.

Viktor Orban a susținut că există tentative de destabilizare și presiuni externe care ar urmări să afecteze rezultatul alegerilor și încrederea publicului în procesul electoral.

„Aceştia ‘complotează cu serviciile de informaţii străine, neezitând să recurgă la orice mijloace’ pentru a prelua puterea”, a scris Viktor Orban pe Facebook, într-o postare în care a denunțat ameninţările cu violenţă la adresa susţinătorilor săi, acuzaţiile de fraudă electorală „fabricate din nimic” şi „manifestaţiile preorganizate” înainte chiar de numărarea voturilor.

Scrutinul de duminică îl găsește pe liderul partidului Fidesz în cursa pentru un nou mandat, al cincilea consecutiv la conducerea guvernului de la Budapesta.

După 16 ani de dominație politică neîntreruptă, Orban se confruntă acum cu o provocare serioasă venită din interiorul fostului său cerc de susținători.

Reprezentantul opoziției maghiare este Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, fost aliat al puterii, care conduce formațiunea de centru-dreapta Tisza. Sondajele indică o competiție strânsă, cu un avans pentru opoziție cuprins între șase și 16 puncte procentuale.

Viktor Orban, în vârstă de 62 de ani, rămâne cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană și o figură centrală a curentului eurosceptic. În timpul mandatelor sale, Ungaria a fost descrisă de analiști drept un spațiu politic dominat de populism conservator.

De-a lungul timpului, premierul maghiar a menținut relații apropiate cu lideri internaționali precum președintele american Donald Trump și cu Marine Le Pen, lidera formațiunii franceze de extremă dreapta, Rassemblement National.

