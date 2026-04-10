Viktor Orban acuză opoziția de „complot” înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a lansat vineri acuzații la adresa opoziției, cu doar două zile înainte de scrutinul parlamentar de duminică, susținând că adversarii politici ar pune la cale acțiuni menite să influențeze votul electoral, relatează AFP.

Premierul actual al Ungariei a descris situația actuală din cursa electorală ca parte a unui plan coordonat împotriva guvernării sale.

Viktor Orban a susținut că există tentative de destabilizare și presiuni externe care ar urmări să afecteze rezultatul alegerilor și încrederea publicului în procesul electoral.

„Aceştia ‘complotează cu serviciile de informaţii străine, neezitând să recurgă la orice mijloace’ pentru a prelua puterea”, a scris Viktor Orban pe Facebook, într-o postare în care a denunțat ameninţările cu violenţă la adresa susţinătorilor săi, acuzaţiile de fraudă electorală „fabricate din nimic” şi „manifestaţiile preorganizate” înainte chiar de numărarea voturilor.

Scrutinul de duminică îl găsește pe liderul partidului Fidesz în cursa pentru un nou mandat, al cincilea consecutiv la conducerea guvernului de la Budapesta.

După 16 ani de dominație politică neîntreruptă, Orban se confruntă acum cu o provocare serioasă venită din interiorul fostului său cerc de susținători.