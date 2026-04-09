Péter Magyar se confruntă cu o luptă dificilă pentru deblocarea a 17 miliarde de euro din fondurile UE

Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, are șanse mari să câștige alegerile de duminică și să pună capăt perioadei lungi de guvernare a lui Viktor Orbán, scrie POLITICO.

Totuși, chiar și în cazul unei victorii, el va trebui să se confrunte cu o situație complicată, mai exact deblocarea a aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene.

În timpul campaniei, Magyar a promis că va reface relațiile cu Bruxelles-ul și va aduce banii europeni în țară. Fondurile au fost blocate din cauza problemelor legate de statul de drept și de funcționarea instituțiilor democratice din Ungaria.

Planul său presupune finalizarea programului de redresare și discuții cu partenerii europeni.

Márton Hajdu, responsabilul de afaceri europene în partidul Tisza, a explicat pe scurt strategia pentru POLITICO.

„Tisza va aduce acasă fondurile UE. Pentru a le debloca, vom avea un RRP finalizat [un plan care reglementează plățile în cadrul fondului de redresare post-Covid al UE] până la sfârșitul lunii august. Vom discuta cu partenerii UE despre cea mai bună modalitate de a-l implementa, având în vedere și rezultatele alegerilor și ceea ce vom descoperi după Fidesz, odată ce va fi la guvernare”, a declarat el.

Cu doar câteva zile înainte de votul de duminică, echipa lui Péter Magyar a început deja demersuri pentru a recupera o parte din acești bani.

Situația este însă complicată, fiindcă Uniunea Europeană impune condiții stricte, iar timpul disponibil rămâne destul de limitat. Pentru o parte importantă din fonduri, termenul limită este 31 august, ceea ce obligă viitorul guvern să acționeze rapid.

Comisia Europeană a transmis că nu va elibera fonduri fără o serie de reforme clare, indiferent de schimbările politice de la Budapesta. Poziția instituției a fost explicată de comisarul Piotr Serafin.

„Nu există niciun secret în ceea ce privește condițiile pe care Ungaria trebuie să le îndeplinească pentru a debloca fondurile UE înghețate”, a spus Serafin.

Acesta a precizat și cadrul legal: „Acestea sunt clar stabilite în Decizia Consiliului din 15 decembrie 2022 privind măsurile de protecție a bugetului Uniunii în Ungaria. Atât guvernul, cât și opoziția din Ungaria sunt pe deplin conștiente de aceste condiții.”

Pentru a accesa banii, Ungaria trebuie să respecte 27 de condiții stabilite de Bruxelles, care vizează transparența în achizițiile publice, independența justiției și libertatea mediului academic.

O parte dintre aceste cerințe au fost deja îndeplinite în anii anteriori, însă nu în totalitate.

Un oficial european a explicat că progresul ar putea fi rapid doar în anumite condiții: „[Cele 27 de etape] pot fi atinse foarte repede dacă există voință politică”.

Totuși, realitatea politică din Ungaria ar putea complica situația. Unele reforme necesită o majoritate de două treimi în Parlament, iar acest lucru nu este garantat, chiar dacă Magyar câștigă alegerile.