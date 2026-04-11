Alegeri decisive în Ungaria. Ce arată sondajele despre principalii candidați, Viktor Orbán și Péter Magyar

Alegerile parlamentare din Ungaria se apropie în ritm alert și se anunță unele extrem de importante pentru viitorul politic al țării, scrie Euronews. Duminică, 12 aprilie, cetățenii maghiari ies la vot pentru a alege noul Parlament.

După 16 ani la putere, Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă provocare, în timp ce partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, câștigă teren în majoritatea sondajelor.

Un sondaj realizat de Medián arată că sprijinul pentru Tisza, condus de fostul membru al partidului Fidesz și europarlamentarul Péter Magyar, se bucură de o susținere de 58%. Același sondaj a arătat că sprijinul pentru Fidesz este de 33%, o diferență mult mai mare între cele două în comparație cu sondajele anterioare realizate de aceeași agenție.

Alți agenți de sondaje, inclusiv Publicus Institute, Závecz Research, 21 Research Centre, Republikon Institute, IDEA Institute și Iránytű Institute, arată că Tisza este în avantaj față de Fidesz, la rate mai mici, dar totuși semnificative.

În paralel, Magyar Társadalomkutató, Alapjogokért Centre, XXI. Század Institute și Nézőpont sunt singurele agenți de sondaje care prevăd că Fidesz va ieși câștigător în urma scrutinului de duminică.

Mai multe agenții de sondaje din Ungaria au descoperit că o serie de scandaluri guvernamentale ieșite la iveală în perioada premergătoare alegerilor au jucat împotriva partidului Fidesz, aflat la guvernare, ce îi aparține lui Viktor Orbán.

Tisza are un avantaj major în fața Fidesz

Patru agenți de sondaje, Medián, Iránytű Intézet, 21 Research Centre și IDEA Intézet, au publicat cele mai recente cifre în ultima săptămână dinaintea alegerilor.

Toate arată că partidul Tisza și-a mărit avansul față de Fidesz. Institutul Nézőpont a publicat săptămâna trecută cele mai recente date, anticipând o majoritate restrânsă în cadrul Fidesz.

Agenția de sondaje Median este considerată una dintre cele mai precise în ceea ce privește alegerile din Ungaria. Înainte de cele mai recente alegeri parlamentare de acum patru ani, a prezis în mod surprinzător o majoritate de două treimi pentru Fidesz, cu doar câteva zile înainte de alegeri.

S-a dovedit că aceasta a supraestimat într-o mică măsură sprijinul pentru opoziție cu câteva locuri, pentru că Fidesz a obținut acea victorie.

Medián a produs acum o proiecție a locurilor bazată pe cele mai recente cinci sondaje ale sale, anticipând că Tisza este așteptat să obțină între 138 și 143 din 199 de locuri în parlament.

Acest lucru ar răsturna complet direcția politică existentă a Ungariei și ar oferi Tisza majoritatea de două treimi necesară pentru a modifica constituția țării, a anula legi și a introduce altele noi.

Potrivit Medián, Fidesz se află în aceste momente în pragul unei înfrângeri. Din cauza naturii sistemului electoral din Ungaria, care favorizează puternic partea câștigătoare, ar obține între 49 și 55 de locuri și ar înregistra abia victorii în circumscripțiile individuale.

Aceleași sondaje arată că partidul de extremă dreapta, Mi Hazánk, ar obține cinci sau șase locuri în parlament. Coaliția Democrată socialistă (DK) și Partidul Satiric Maghiar Câinele cu Două Cozi (MKKP) nu vor câștiga niciun loc în parlament, scrie Euronews.

Metodologia lui Medián a constat în cinci sondaje telefonice în ultima săptămână din februarie și martie, în cadrul cărora s-au folosit trei centre de apel diferite și un eșantion total de 5.000 de persoane.

Dacă se dovedește a fi corect, rezultatul ar însemna că Fidesz a pierdut un sfert din baza sa de vot față de alegerile din 2022 și ar indica o scădere majoră față de rezultatul său la alegerile pentru Parlamentul European din 2024.

Ce arată datele demografice

În ceea ce privește datele demografice, vârsta este cel mai important factor determinant pentru intențiile de vot, educația este pe locul al doilea, în timp ce locul de trai al alegătorilor pare să devină mai puțin influent.

În mod normal, se așteaptă ca zonele urbane să înregistreze un sprijin mai mare pentru Tisza, zonele rurale fiind mai predispuse să încline spre Fidesz.

Cu toate acestea, sondajele efectuate în martie prevăd că Tisza va fi în frunte în zonele rurale, cu 41%, comparativ cu 35% pentru Fidesz. Partidul Tisza rămâne cel mai popular în rândul tinerilor și se află pe o traiectorie ascendentă, potrivit Medián.

Trei sferturi dintre cei sub 30 de ani intenționează să voteze pentru Tisza, împreună cu 63% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani.

Sprijinul pentru Fidesz în aceste două grupe de vârstă este de doar 10%, respectiv 17%. Fidesz deține avantajul în rândul celor de 64 de ani sau peste, în timp ce 29% preferă Tisza.

Cei cu un nivel de educație mai ridicat sunt mai predispuși să voteze pentru Tisza, conform aceluiași sondaj. În același timp, 49% dintre persoanele care au absolvit opt ​​ani de școală primară sau mai puțin susțin Fidesz, comparativ cu 29% care aleg Tisza.

O analiză suplimentară efectuată la sfârșitul lunii martie de grupul mișcării civice maghiare aHang și Centrul de Cercetare 21 arată că alegătorii sunt în general dornici să vadă o schimbare de guvern.

Un sondaj realizat de ambele organizații, bazat pe opt întrebări, a arătat că dorința alegătorilor de a vedea o schimbare de guvern a crescut în timp, proporția fiind estimată acum la 51%.

Pe de altă parte, 30% dintre respondenții la sondaj au declarat că și-ar dori ca partidul de guvernământ să rămână la putere. Analiza lor a arătat că evaluarea performanței actualului guvern Orbán este una negativă.

Aproximativ 38% dintre maghiari nu sunt deloc mulțumiți, iar alți 13% sunt destul de nemulțumiți. 11% sunt destul de mulțumiți, iar 15% sunt pe deplin mulțumiți, un total de 26%. Alți 9% s-au plasat la mijloc, iar 14% nu au vrut să răspundă.

Cele mai recente cifre de la Institutul Nézőpont, care în ultimele luni a arătat în mod constant că Partidul Fidesz deține un mic avans, prevăd o marjă de 6% între aceștia și Tisza, cu 46%, respectiv 40%.

Institutul Nézőpont a realizat un sondaj la începutul acestei luni în care i-a întrebat pe respondenți dacă sunt de părere că reducerile de prețuri la facturile la utilități vor rămâne în vigoare dacă Fidesz câștigă.

Conform datelor lor, 60% au spus că da, în timp ce 56% au considerat că un guvern condus de Tisza le-ar desființa.

De asemenea, s-a constatat că un sfert dintre alegătorii Tisza cred că partidul pentru care intenționează să voteze ar dori să majoreze facturile la utilități dacă va ajunge la guvernare.