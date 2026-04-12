Alegeri cruciale în Ungaria. Crește semnificativ numărul voturilor prin corespondență față de scrutinul anterior

Participarea prin corespondență la alegerile parlamentare din Ungaria a înregistrat o creștere semnificativă față de ciclul electoral precedent, din 2022, scrie telex.hu.

Până sâmbătă, peste 294.000 de buletine de vot au ajuns la autorități, un nivel mai ridicat decât cel consemnat în aceeași etapă a alegerilor de acum patru ani, când aproximativ 225.000 de persoane își exprimaseră opțiunea în acest fel.

Procesul nu s-a încheiat, fiindcă voturile prin corespondență pot fi transmise și în ziua alegerilor. Din acest motiv, autoritățile se așteaptă ca totalul final să depășească în mod major cifrele actuale.

La scrutinul anterior, numărul total al voturilor prin corespondență a ajuns la 318.000, dintre care circa 269.000 au fost validate. În prezent, buletinele sosite sunt analizate, iar până acum aproximativ 232.000 au fost considerate valide.

De-a lungul ultimelor alegeri, acest tip de vot a avut un impact variabil asupra rezultatului final.

În 2014, voturile prin corespondență au adus un mandat suplimentar partidului Fidesz, în 2018 nu au influențat distribuția mandatelor, iar în 2022 au contribuit la obținerea a două mandate în plus.

Maghiarii votează duminică, 12 aprilie, într-un scrutin parlamentar care ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, într-un test major pentru direcția țării între linia sa naționalistă și o alternativă de centru-dreapta, proeuropeană, condusă de Péter Magyar.

Alegerile din Ungaria sunt urmărite atent în Uniunea Europeană, în Statele Unite și în Rusia, pe fondul influenței pe care liderul ungar a avut-o în ultimii ani atât în politica europeană, cât și în cercurile apropiate de Donald Trump.