Siegfried Mureșan, reacție după rezultatul alegerilor din Ungaria: „Este o înfrângere pentru Vladimir Putin şi pentru toţi cei care vor slăbirea Uniunii Europene”

Rezultatul alegerilor din Ungaria de duminică a stârnit multe reacții în rândul liderilor europeni, după schimbarea majoră de pe scena politică de la Budapesta.

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a comentat luni efectele acestui scrutin și a făcut precizări despre direcția viitoare a Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, victoria opoziției maghiare schimbă echilibrul politic regional și deschide noi posibilități pentru consolidarea proiectului european.

„Înfrângerea lui Viktor Orbán deschide o fereastră de oportunitate pentru întărirea Uniunii Europene. Este o înfrângere pentru Vladimir Putin şi pentru toţi cei care vor slăbirea Uniunii Europene. Este timpul ca autocraţii lumii să înţeleagă că oamenii din Europa vor o Uniune Europeană puternică”, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureşan.

De asemenea, europarlamentarul a afirmat că rezultatul votului maghiar nu reprezintă doar o schimbare internă în Ungaria.

Siegfried Mureșan a vorbit și despre poziția pe care, în opinia sa, ar trebui să o adopte Europa în perioada următoare.

„Nu ne lăsăm intimidaţi şi vom spune NU tuturor politicienilor care sunt mai apropiaţi de agenda autocraţilor decât de interesele cetăţenilor europeni”, a afirmat Siegfried Mureşan.

În plan politic intern, liderul Fidesz, Viktor Orbán, și-a recunoscut înfrângerea după un mandat de 16 ani. Rivalul său, Péter Magyar, ar urma să obțină o majoritate solidă în parlament, ceea ce ar putea permite reforme noi în statul maghiar.