Viktor Orbán: Sunt un om tânăr, nu este ultima dată când voi participa la alegeri

„Sunt un om tânăr”, a glumit acesta, răspunzând întrebărilor în timpul unei transmisiuni live pe pagina sa de social media. Orbán a mulțumit, de asemenea, Serbiei și Slovaciei pentru sprijin, scrie Baha.

Întrebat care ar fi următorul pas în cazul unei „înfrângeri majore”, acesta a răspuns că ar demisiona, potrivit Origo. Pe de altă parte, a reiterat că Budapesta va continua să reziste „eforturilor de centralizare” din partea Uniunea Europeană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să „deschidă robinetele” în curând după o eventuală victorie a partidului de guvernământ, a mai adăugat Orbán, cu referire la conducta de petrol Drujba.

Prezența la vot până la ora 11:00 CET

Prezența la vot la alegerile parlamentare din Ungaria a ajuns la 37,98% la ora 11:00 CET, potrivit datelor furnizate de Biroul Național Electoral și citate de Origo.

Nivelul de participare este mai ridicat decât la scrutinul precedent din 2022, când la aceeași oră se înregistra o prezență de 25,77%.

Principalul contracandidat al lui Orbán este partidul Tisza, condus de Péter Magyar.