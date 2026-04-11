Premierul Cehiei își declară sprijinul pentru Viktor Orban înainte de alegerile din Ungaria

Prim-ministrul ceh Andrej Babis a transmis sâmbătă un mesaj de susținere pentru premierul ungar Viktor Orban, chiar înainte de scrutinul parlamentar de duminică, unde tensiunile cresc tot mai mult, scrie Reuters.

Conform sondajelor, Viktor Orban, aflat la conducerea Ungariei de 16 ani, se confruntă cu o competiție serioasă din partea opoziției conduse de Peter Magyar, ceea ce ar putea duce la o schimbare majoră pe scena politică maghiară.

Premierul Andrej Babis a declarat public că îl susține pe Orban, printr-un mesaj postat pe platforma X.

„Îl susțin pe Viktor Orban duminică. El a luptat întotdeauna pentru o Europă mai puternică, una construită pe pace, națiuni suverane, state membre suverane, competitivitate”, a scris Babis.

„În vremuri tulburi, alegerea stabilității și a unei conduceri dovedite contează mai mult ca niciodată.”, a mai completat acesta.

Andrej Babis, un om de afaceri și lider politic cu influență puternică în Europa Centrală, a evoluat de la o orientare pro-europeană către o apropiere de Viktor Orban, în cadrul unui curent politic comun în Parlamentul European.

În ultimii ani, relația dintre cei doi lideri s-a consolidat tot mai mult, mai ales în contextul pozițiilor comune din zona conservatoare și eurosceptică.

Politica internă a Cehiei a cunoscut schimbări importante după revenirea lui Babis la conducere, inclusiv prin reducerea sprijinului pentru Ucraina și refuzul participării la unele inițiative financiare europene destinate Kievului.

Guvernul condus de Babis promovează modificări în mai multe domenii, inclusiv energie, media publică și reglementarea organizațiilor civice, măsuri criticate de opoziție.

Criticii susțin că aceste direcții urmează modele politice deja aplicate în alte state din regiune și ridică semne de întrebare privind standardele democratice.