Victor Negrescu avertizează că agricultura românească se află în fața unei posibile crize

„Astăzi trebuie să tragem un semnal de alarmă serios cu privire la situația prin care trece astăzi agricultura românească. Și să conștientizăm că, deși evident suntem mulți care înțelegem importanța acestui sector, să conștientizăm că astăzi suntem în fața unei posibile crize, care să transforme România dintr-un lider în zona aceasta agricolă, într-o țară care riscă să aibă dificultăți majore”, a declarat Victor Negrescu în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, organizată de Economedia și G4Food.

Acesta a subliniat că sectorul este afectat de o serie de presiuni, de la noile tratate comerciale la creșterea prețurilor la combustibil.

„Problema pe care noi o întâmpinăm este că noi trebuie să fim capabili să ne adaptăm la toate aceste noi cerințe, să fim capabili să înțelegem mecanismele globale și în același timp să anticipăm mai bine noile tendințe și să fim capabili să creștem productivitatea, competitivitatea, să creăm produse, să dezvoltăm lanțul valoric, să folosim activ fondurile europene”, a explicat el.

Probleme de productivitate în sector

Negrescu a atras atenția și asupra vulnerabilităților structurale ale sectorului, arătând că agricultura reprezintă circa 5% din PIB, dar implică aproximativ 25% din populație, ceea ce indică probleme de productivitate.

„Dacă ne uităm strict la aceste cifre, remarcăm că există o problemă din punct de vedere al productivității”, a spus Victor Negrescu.

Impactul acordurilor comerciale

Negrescu a făcut referire și la acordul Mercosur, arătând că reacția sectorului agroalimentar evidențiază vulnerabilitățile pieței.

„Vedem, de exemplu, reacția sectorului agroalimentar la discuția privind Mercosur și de fapt cât de volatilă este piața și faptul că nu suntem, de exemplu, pregătiți pentru astfel de situații”, a spus el.

Negrescu a avertizat că astfel de acorduri comerciale vor deveni tot mai frecvente, iar standardele pot fi afectate.

„Tendința la nivel european este ca Europa să semneze tot mai multe acorduri comerciale. Dimensiunea agricolă este inclusă acolo. Automat, din nefericire o spun, decidenții europeni par să accepte scăderea standardului atunci când vorbim de aceste acorduri comerciale”, a precizat Negrescu.