Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate, preventiv, sâmbătă de Polonia / Aeroportul din Lublin, cel mai mare oraș estic al țării, a fost închis

Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei din cauza amenințării unor atacuri cu drone în Ucraina vecină, iar aeroportul din orașul Lublin, cel mai mare oraș din estul Poloniei, a fost închis, au anunțat autoritățile poloneze, citate de Reuters.

Potrivit Comandamentului Operațional al forțelor armate poloneze, avioanele au participat la o operațiune lângă granița cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spațiului nostru aerian”.

Acest lucru se întâmplă la trei zile după ce Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor militare ale aliaților NATO.

„Aceste acțiuni au un caracter preventiv și urmăresc asigurarea securității spațiului aerian și protecția cetățenilor, în special în zonele adiacente zonei amenințate”, a declarat Comandamentul într-un comunicat.

În comunicat nu se menționează nicio încălcare actuală a spațiului aerian polonez.

Informații de context

Polonia a declarat că spațiul său aerian a fost încălcat de drone rusești în noaptea de marți spre miercuri, în timp ce Rusia a atacat Ucraina, unde războiul continuă din februarie 2022. Rusia a susținut că nu a vizat Polonia.

Agenția Poloneză pentru Navigație Aeriană a informat că aeroportul din Lublin și o zonă controlată în jurul aeroportului au fost închise pentru operațiuni de zbor sâmbătă.