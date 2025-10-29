Avioane poloneze au interceptat o aeronavă rusă deasupra Mării Baltice

Armata poloneză a anunțat miercuri: „Avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă Il-20 care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor depus și cu transponderul oprit. Aeronava nu a încălcat spațiul aerian polonez”.

Purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional, Jacek Goryszewski, a declarat ca incidentul demonstrează vigilența forțelor armate.

Tensiunile în regiunea Mării Baltice au escaladat. În septembrie, trei avioane militare rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la doar câteva zile după ce peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.

Săptămâna trecută, generalul american Alexus Grynkewich, comandant suprem al forțelor NATO în Europa, a declarat că Federația Rusă va continua să testeze limitele Alianței deși reacția NATO a avut un efect de descurajare.