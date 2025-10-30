Merz: Livrarea avioanelor Eurofighter către Turcia va consolida securitatea colectivă a NATO

Turcia va primi 20 de avioane de luptă Eurofighter Typhoon, în urma unui acord semnat luni cu Regatul Unit, o livrare pe care cancelarul german Friedrich Merz o consideră benefică pentru întreaga Alianță NATO.

„Cu toții suntem de acord că aceste aeronave vor servi securității colective a Alianței,” a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă susținute la Ankara.

Acordul dintre Turcia și Marea Britanie marchează o nouă etapă în cooperarea militară dintre cele două state, după luni de negocieri în care Germania blocase inițial livrarea avioanelor, invocând sprijinul oferit de Ankara mișcării palestiniene Hamas.

Berlinul a ridicat însă veto-ul în luna iulie, permițând încheierea contractului, potrivit Reuters.

Livrarea avioanelor Eurofighter, dezvoltate în comun de Germania, Marea Britanie, Italia și Spania, este privită ca un pas important în consolidarea capacităților aeriene ale Turciei și în întărirea apărării colective în flancul sudic al NATO.