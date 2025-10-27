Turcia semnează un acord cu Marea Britanie pentru achiziția a 20 de avioane Eurofighter Typhoon, în valoare de 8 miliarde de lire sterline

Contractul, descris de Starmer drept „un moment de referință” pentru parteneriatul dintre cele două țări, a fost semnat împreună cu președintele Recep Tayyip Erdogan, care a afirmat că acordul ar putea fi urmat de alte proiecte comune în domeniul industriei de apărare.

Primele livrări, în 2030

Guvernul britanic a precizat că primele avioane Typhoon vor fi livrate Turciei în 2030, iar acordul include o opțiune pentru achiziția unui număr suplimentar de aparate.

În paralel, Ministerul turc al Apărării a anunțat intenția de a cumpăra alte 24 de avioane Typhoon, câte 12 din Oman și Qatar.

Acordul vine după semnarea, în iulie, a unui memorandum preliminar pentru achiziția a până la 40 de aparate Typhoon, aprobat de consorțiul Eurofighter (Germania, Italia, Spania și Marea Britanie), reprezentat de Airbus, BAE Systems și Leonardo.

Turcia, aflată în cea mai bună perioadă a relațiilor sale cu Occidentul din ultimii ani, caută să modernizeze armata.

În paralel, Ankara dezvoltă propriul avion de luptă de generație nouă, KAAN, și a semnat anul trecut un contract de 7 miliarde de dolari cu Statele Unite pentru achiziția a 40 de F-16, ale căror livrări au fost întârziate.

Ankara a accelerat modernizarea forțelor aeriene în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Atacurile aeriene ale Israelului asupra Iranului, Siriei, Libanului și Qatarului au alimentat îngrijorarea autorităților turce, care văd în noile achiziții o măsură de echilibrare strategică.