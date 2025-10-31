Anunțul SUA: Efectivele militare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia vor fi reduse începând de luna viitoare

Pentagonul pregătește o reducere limitată a trupelor americane din Europa de Est, justificată prin consolidarea capacităților militare ale armatelor europene.

Oficialii americani au susținut că nivelurile de trupe din Polonia și statele baltice vor rămâne neschimbate, decizie motivată prin cooperarea cu trupele americane și cheltuielile destinate apărării.

Măsura vine în contextul în care Congresul american a reacționat dur la anunțul privind retragerea unei brigăzi rotaționale din România.

Reprezentantul republican Mike Turner, șeful delegației SUA la Adunarea Parlamentară NATO a subliniat necesitatea unei posturi militare „robuste și hotărâte” în Europa.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră a Comisiei pentru Relații Externe, a calificat planul drept „o greșeală profundă”, menționând angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare.

Aceasta a contiunat: „Retragerea trupelor americane din România subminează în mod direct eforturile recente și binevenite ale președintelui Trump de a intensifica în sfârșit presiunea asupra lui Putin pentru a veni la masa negocierilor”.