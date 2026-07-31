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Sighiartău: Suspendarea hotărârilor Guvernului afectează pacienți, fermieri și persoanele cu handicap

Robert Sighiartău acuză PSD că se află în spatele suspendării a șase hotărâri ale Guvernului Bolojan de către Curtea de Apel București, susținând că deciziile afectează persoane vulnerabile, pacienți aflați în așteptarea unui transplant, fermieri și cercetători.
Sighiartău: Suspendarea hotărârilor Guvernului afectează pacienți, fermieri și persoanele cu handicap
Sursa foto: Facebook/Robert Sighiartău
Andreea Tobias
31 iul. 2026, 12:10, Politic
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Liberalul afirmă că instanțele trebuie să controleze legalitatea actelor administrative, fără a ajunge să blocheze activitatea Guvernului și aplicarea politicilor publice.

„PSD cere. Sistemul execută. Românii plătesc.

În urma acțiunilor inițiate de PSD, Curtea de Apel București a suspendat, dintr-un foc, șase hotărâri ale Guvernului Bolojan.

Cine pierde? Adulții cu handicap care beneficiază de sprijin pentru locuire și tranziție, pacienții aflați în așteptarea unui transplant, cercetătorii, fermierii, comunitățile din ariile Natura 2000 și operatorii economici.

Coincidență? Românii pot judeca singuri.

Mai grav însă este afectat un principiu esențial al statului de drept: echilibrul dintre puterile statului.
Rolul instanțelor este să controleze legalitatea actelor administrative, nu să ajungă să blocheze, prin suspendări succesive, exercitarea atribuțiilor Guvernului și aplicarea unor politici publice cu impact asupra milioane de români.

Justiția trebuie să rămână un arbitru al legalității, nu un actor al blocajului instituțional. Într-o democrație funcțională, nicio putere a statului nu trebuie să ajungă să o substituie pe alta”, a postat Sighiartău.

Curtea de Apel București a suspendat șase hotărâri adoptate de Guvern

Curtea de Apel București a suspendat șase hotărâri adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni introduse de PSD. Deciziile vizează acte normative din mai multe domenii, inclusiv protecția persoanelor cu handicap.

PSD a anunțat anterior că va contesta în instanță 12 hotărâri ale Executivului, susținând că un guvern demis prin moțiune de cenzură nu mai poate adopta astfel de acte.

La rândul lor, susținătorii Guvernului invocă articolul 110 din Constituție, care prevede că Executivul demis continuă să îndeplinească actele necesare administrării treburilor publice până la învestirea unui nou guvern.

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