Primele vehicule terestre autonome americane luptă în Ucraina

Potrivit companiei, este cea mai amplă utilizare în luptă a unor vehicule terestre autonome realizate de o firmă americană de tehnologie militară.

Declarațiile au fost făcute pentru TechCrunch, într-un moment în care războiul din Ucraina a accelerat testarea în condiții reale a noilor tehnologii militare.

Deși dronele aeriene au dominat atenția publică, ele au creat zone de interdicție extrem de periculoase, determinând armata ucraineană să caute alternative pe sol. Astfel, vehiculele terestre autonome în Ucraina au devenit esențiale pentru logistică și evacuări medicale.

Modelele Lancer ale Forterra sunt construite pe platforme Polaris și dispun de un sistem propriu de senzori și calcul. Spre deosebire de UGV-urile locale, alimentate electric și limitate la 250 kg, vehiculele Forterra sunt pe benzină și pot transporta până la 750 kg.

După adaptări precum integrarea internetului prin Starlink, acestea au devenit extrem de valoroase pe front.

De la sosirea lor în octombrie anul trecut, vehiculele terestre autonome au parcurs peste 2.500 de mile în mai mult de 1.100 de misiuni, au transportat aproximativ 353 de tone de echipamente și au realizat 52 de evacuări ale răniților.

Unele unități au fost pierdute în luptă, în special din cauza terenului dificil sau a focului inamic.

Limitele autonomiei

Deși sunt capabile de navigație autonomă, în zonele de luptă UGV-urile sunt operate în principal prin telecomandă.

Autonomia completă rămâne limitată, întrucât vehiculele nu pot încă identifica și reacționa singure la amenințări neprevăzute. Reprezentanți ai Armatei SUA subliniază însă că investițiile în această direcție sunt inevitabile.

Forterra lucrează la combinarea algoritmilor clasici de robotică cu inteligența artificială generativă, pentru a îmbunătăți reacția în medii ostile.

Provocarea majoră rămâne costul: militarii ucraineni cer versiuni mai ieftine, acceptând ideea de pierderi, similare dronelor aeriene. În contextul conflictului cu Rusia, vehiculele terestre autonome în Ucraina sunt considerate deja un element-cheie al războiului modern.