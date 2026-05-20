Sorin Grindeanu acuză modificări introduse „pe bandă” în OUG privind SAFE

„S-au adăugat lucruri despre crame de vinuri, despre rețele de gaz prin Bihor, despre tot felul de lucruri, vreo 11 puncte, care fac parte din această ordonanță și au fost adăugate la ordonanța SAFE și care n-au avut aviz de la Consiliul Legislativ”, a afirmat Grindeanu, la Adevărul.

Liderul PSD a susținut că unele dintre amendamentele incluse în ordonanță vizează proiecte aflate deja în procedură parlamentară.

„Parte din aceste amendamente citite pe bandă fac obiectul unor legi care se află pe circuit parlamentar, ceea ce este împotriva Constituției, să dai ordonanțe de acest tip”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a precizat că PSD susține programul SAFE și că sesizarea depusă la Curtea Constituțională nu privește măsurile legate de acesta.

„Noi pe partea de SAFE ne-am angajat că susținem acest program. Ceea ce a făcut Guvernul de emis e cu totul altceva”, a declarat liderul social-democrat.