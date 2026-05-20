Sorin Grindeanu acuză modificări introduse „pe bandă” în OUG privind SAFE

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că sesizarea depusă de PSD la CCR împotriva ordonanței privind SAFE vizează prevederi introduse ulterior în actul normativ, precum cele legate de crame, antrepozite fiscale și rețele de gaz.
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mai 2026, 15:41, Politic
„S-au adăugat lucruri despre crame de vinuri, despre rețele de gaz prin Bihor, despre tot felul de lucruri, vreo 11 puncte, care fac parte din această ordonanță și au fost adăugate la ordonanța SAFE și care n-au avut aviz de la Consiliul Legislativ”, a afirmat Grindeanu, la Adevărul.

Liderul PSD a susținut că unele dintre amendamentele incluse în ordonanță vizează proiecte aflate deja în procedură parlamentară.

„Parte din aceste amendamente citite pe bandă fac obiectul unor legi care se află pe circuit parlamentar, ceea ce este împotriva Constituției, să dai ordonanțe de acest tip”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a precizat că PSD susține programul SAFE și că sesizarea depusă la Curtea Constituțională nu privește măsurile legate de acesta.

„Noi pe partea de SAFE ne-am angajat că susținem acest program. Ceea ce a făcut Guvernul de emis e cu totul altceva”, a declarat liderul social-democrat.

