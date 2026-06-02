Prima pagină » Life-Inedit » Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia. La aeroport a fost organizată o ceremonie

Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia. La aeroport a fost organizată o ceremonie

Frații Andrew și Tristan Tate au început o călătorie în Rusia. La aeroport a fost organizată o ceremonie. Frații au fost primiți cu pâine și sare, dar și de un grup de dansatori.
Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia. La aeroport a fost organizată o ceremonie
Sursa foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
02 iun. 2026, 15:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andrew Tate și Tristan Tate au ajuns la Moscova, în capitala Rusiei. Potrivit NEXTA, cei doi frați controversați au fost primiți cu onoruri la aeroport. Ei au gustat pâine și sare și au asistat la un spectacol de dans cu artiști ruși.

Andrew Tate a anunțat din timp că pleacă la Moscova. El a provocat o dezbatere online, unii acuzându-l că merge în Rusia în timp ce rușii intensifică atacurile asupra Ucrainei.

Frații Tate sunt cunoscuți în întreaga lume pentru comentariile dure despre femei și stilul de viață de lux. Ei au numeroși urmăritori pe internet.

Frații Tate, o istorie zbuciumată

Împotriva fraților au fost deschise anchete în România și Marea Britanie. Aceștia sunt suspectați de trafic de persoane și exploatare sexuală a minorilor. Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, sunt anchetați în România încă din decembrie 2022 într-un dosar care include acuzații de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

Recent, procurorii DIICOT au extins ancheta penală care îl vizează pe influencerul Andrew Tate, adăugând acuzații de incitare continuată la ură și discriminare împotriva femeilor. Cei doi neagă toate acuzațiile.

În ciuda anchetelor, frații au primit permisiunea să părăsească România și au plecat în SUA.

 

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Angajații TVR au declanșat conflictul colectiv de muncă. Ce-i reproșează sindicaliștii președintelui-director general Adriana Săftoiu
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Libertatea
Înghețată rapidă și dietetică din 2 ingrediente. Este gata în doar 10 minute
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia