Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia. La aeroport a fost organizată o ceremonie

Andrew Tate și Tristan Tate au ajuns la Moscova, în capitala Rusiei. Potrivit NEXTA, cei doi frați controversați au fost primiți cu onoruri la aeroport. Ei au gustat pâine și sare și au asistat la un spectacol de dans cu artiști ruși.

Andrew Tate a anunțat din timp că pleacă la Moscova. El a provocat o dezbatere online, unii acuzându-l că merge în Rusia în timp ce rușii intensifică atacurile asupra Ucrainei.

Frații Tate sunt cunoscuți în întreaga lume pentru comentariile dure despre femei și stilul de viață de lux. Ei au numeroși urmăritori pe internet.

Frații Tate, o istorie zbuciumată

Împotriva fraților au fost deschise anchete în România și Marea Britanie. Aceștia sunt suspectați de trafic de persoane și exploatare sexuală a minorilor. Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, sunt anchetați în România încă din decembrie 2022 într-un dosar care include acuzații de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

Recent, procurorii DIICOT au extins ancheta penală care îl vizează pe influencerul Andrew Tate, adăugând acuzații de incitare continuată la ură și discriminare împotriva femeilor. Cei doi neagă toate acuzațiile.

În ciuda anchetelor, frații au primit permisiunea să părăsească România și au plecat în SUA.