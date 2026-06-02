Sendviș făcut din 1,5 tone de carne de vită. Recordul nu a fost omologat deoarece mulțimea a oprit ceremonia și l-a mâncat

Sendvișul a fost pregătit pe o stradă din orașul Rosario, Argentina. Potrivit NEXTA, organizatorii evenimentului au încercat să prepare un sendviș de 750 de metri lungime și să stabilească un record mondial.

Pentru acesta, au folosit aproximativ 1,5 tone de carne de vită și mai mult de o mie de pâini.

Evenimentul nu a avut finalul dorit. Mai multe probleme organizatorice și mulțimea înfometată au provocat eșecul ceremoniei. Participanții au rupt gardurile și mâncat o mare parte din șendvișul uriaș.

Reprezentanții Guinness World Records nu au putut efectua măsurătorile necesare. Ca urmare, recordul nu a fost înregistrat oficial.