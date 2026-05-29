Prima pagină » Știri externe » Record de temperatură în Portugalia. Peste 40 de grade Celsius

Record de temperatură în Portugalia. Peste 40 de grade Celsius

Portugalia a înregistrat o nouă zi cu cea mai caldă temperatură din luna mai, cu 40,3 grade Celsius, în orașul Mora din centrul țării, în contextul în care țările din vestul Europei se confruntă cu o caniculă extrem de puternică.
Record de temperatură în Portugalia. Peste 40 de grade Celsius
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Laurentiu Marinov
29 mai 2026, 04:45, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Temperatura înregistrată miercuri depășește recordul anterior al Portugaliei de 40 de grade Celsius, stabilit în mai 2001, relatează BBC.

Miniștrii din Franța se întâlnesc pentru a evalua gradul de pregătire a țării pentru valuri de căldură, în timp ce numărul unu al tenisului, Jannik Sinner, s-a retras de la Roland Garros după ce a suferit din cauza căldurii. Între timp, autoritățile italiene au emis o alertă roșie de val de căldură pentru capitala Roma, unde temperatura a atins joi 32 de grade Celsius.

Valul de căldură va continua și în weekend

Se prognozează că valul de căldură va continua și în weekend, Germania, Spania și Elveția confruntându-se și ele cu condiții neobișnuit de caniculare.

Potrivit biroului meteorologic al Portugaliei, temperaturile vor atinge un vârf de peste 35 de grade Celsius vineri, înainte ca temperaturile să înceapă să se diminueze.

 

.

Recomandarea video

Avea aproape 100 de kg și anxietate severă. Cum i-a salvat viața sportul
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
După 178 de ani, Franța abrogă Codul Noir, legea care a permis sclavia și tratamentele inumane în colonii
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Profesorul Stephan Lewandowsky, expert în război cognitiv, pentru Libertatea: „Există suficiente dovezi că în spatele unor comportamente coordonate și neautentice sunt actori afiliați agențiilor Rusiei”
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia