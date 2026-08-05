De pe stradă pe terenul de fotbal: soluția Suediei împotriva criminalității în rândul tinerilor

De aproape două decenii, un program desfășurat în cartierele considerate vulnerabile le oferă adolescenților și tinerilor posibilitatea de a juca gratuit în timpul serii și al nopții, perioadă în care, potrivit autorităților, riscul implicării în activități ilegale este cel mai ridicat.

Terenurile de sport rămân deschise până la miezul nopții

Programul, denumit Night Football, a fost lansat în 2006 de Fundația Goodsport și este organizat în colaborare cu autoritățile locale și cluburile sportive. În fiecare weekend, tineri cu vârste cuprinse între 13 și 25 de ani pot juca fotbal gratuit între orele 19:00 și miezul nopții în săli de sport din zone identificate de poliție ca având un risc ridicat de infracționalitate și recrutare în bande.

Pe lângă activitatea sportivă, organizatorii pun accent pe construirea unor relații de încredere între tineri și adulți implicați în comunitate. În multe cazuri, la desfășurarea programului participă voluntari locali, agenți de pază și reprezentanți ai poliției, care contribuie la menținerea unui mediu sigur.

Ideea a pornit din Anglia

Inițiativa îi aparține lui Patrik Asplund, directorul executiv al Fundației Goodsport. Acesta spune că s-a inspirat dintr-un program desfășurat de clubul englez Charlton Athletic, însă l-a adaptat realităților din Stockholm.

Asplund a observat că multe săli de sport se închideau seara devreme, iar adolescenții încercau adesea să pătrundă ilegal în ele pentru a juca fotbal. Soluția a fost simplă: să fie deschise chiar în intervalul în care tinerii aveau cea mai mare nevoie de un loc unde să își petreacă timpul.

Fotbalul este doar un pretext

Pentru coordonatorii locali, obiectivul nu este formarea unor viitori sportivi de performanță, ci crearea unui spațiu sigur în care tinerii să socializeze și să își petreacă timpul liber.

În cartierul Västerort din Stockholm, aproximativ 50 de tineri participă, în medie, la fiecare sesiune, iar aproape jumătate provin din grupurile considerate vulnerabile. Mulți dintre ei au abandonat școala sau sunt șomeri, categorii pe care organizatorii le consideră mai expuse riscului de a fi atrase în activități infracționale.

Reduceri semnificative ale infracționalității

Potrivit Fundației Goodsport, proiectul este implementat în prezent în peste 100 de locații din Suedia. În 2019, inițiativa a fost recunoscută de Familia Regală suedeză, iar guvernul a alocat peste 27 de milioane de euro pentru susținerea unor programe similare pe o perioadă de trei ani.

Datele prezentate de organizatori indică și rezultate concrete. În regiunea Östergötland, poliția a raportat o scădere de 49% a infracțiunilor în intervalele în care se desfășura programul, iar în cartierul Hageby din orașul Norrköping s-a înregistrat o reducere de 46% a faptelor raportate în timpul activităților de fotbal.

Deși organizatorii admit că aceste rezultate nu pot fi atribuite exclusiv programului, ei susțin că au observat și alte efecte pozitive, precum reducerea actelor de vandalism și a tentativelor de efracție în jurul bazelor sportive.

Un model care ar putea inspira și alte state europene

Creșterea criminalității juvenile și recrutarea adolescenților de către grupările infracționale reprezintă teme aflate tot mai des pe agenda publică în Europa, inclusiv în România. Deși amploarea fenomenului diferă de la o țară la alta, specialiștii atrag atenția că investițiile în activități sportive, educaționale și comunitare pot reprezenta instrumente eficiente de prevenție, mai puțin costisitoare decât intervențiile ulterioare ale sistemului de justiție.