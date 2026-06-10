Suedia, divizată în privința euro. Sprijinul pentru adoptarea monedei scade, arată un nou sondaj

Sprijinul pentru adoptarea monedei euro în Suedia a scăzut în ultimul an, potrivit unui sondaj publicat miercuri de biroul național de statistică, având în vedere că majoritatea populației continuă să se opună renunțării la moneda națională, arată Reuters.

Conform Oficiului Național de Statistică din Suedia, 28,7% dintre cei chestionați susțin trecerea la euro, în scădere față de 32,0% înregistrat în sondajul de anul trecut. În același timp, opoziția față de aderarea la zona euro a crescut la 52,1%, comparativ cu 49,5% în 2025.

Suedia a respins deja această opțiune, de adoptare a monedei europene, în 2003, în urma unui referendum neobligatoriu privind intrarea în Uniunea Monetară Europeană.

În plan politic, în ianuarie, partidul Moderaților, de dreapta, condus de premierul Ulf Kristersson, a anunțat că intenționează să numească o comisie care să analizeze avantajele și dezavantajele aderării la zona euro, în cazul în care formațiunea va rămâne la guvernare după alegerile generale din septembrie.