Prima pagină » Știri externe » Suedia, divizată în privința euro. Sprijinul pentru adoptarea monedei scade, arată un nou sondaj

Suedia, divizată în privința euro. Sprijinul pentru adoptarea monedei scade, arată un nou sondaj

Un sondaj recent arată că sprijinul suedezilor pentru adoptarea euro este în scădere. Majoritatea populației rămâne sceptică în privința aderării la zona euro.
Suedia, divizată în privința euro. Sprijinul pentru adoptarea monedei scade, arată un nou sondaj
Maria Nițu
10 iun. 2026, 10:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sprijinul pentru adoptarea monedei euro în Suedia a scăzut în ultimul an, potrivit unui sondaj publicat miercuri de biroul național de statistică, având în vedere că majoritatea populației continuă să se opună renunțării la moneda națională, arată Reuters.

Conform Oficiului Național de Statistică din Suedia, 28,7% dintre cei chestionați susțin trecerea la euro, în scădere față de 32,0% înregistrat în sondajul de anul trecut. În același timp, opoziția față de aderarea la zona euro a crescut la 52,1%, comparativ cu 49,5% în 2025.

Suedia a respins deja această opțiune, de adoptare a monedei europene, în 2003, în urma unui referendum neobligatoriu privind intrarea în Uniunea Monetară Europeană.

În plan politic, în ianuarie, partidul Moderaților, de dreapta, condus de premierul Ulf Kristersson, a anunțat că intenționează să numească o comisie care să analizeze avantajele și dezavantajele aderării la zona euro, în cazul în care formațiunea va rămâne la guvernare după alegerile generale din septembrie.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu echivalentul a 100 de lei!
GSP.ro
Toni Neacșu explică impasul lui Nicușor Dan în cazul desemnării unui nou premier
Gandul
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa fără cuvinte
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
Studiu: Trei sferturi dintre angajatori recunosc că plătesc diferit oameni pe posturi similare, dar justifică diferențele prin performanțe și experiență
Libertatea
S-a aflat cu ce probleme de sănătate se confrunta medicul rezident mort la Spitalul Floreasca! Suferea enorm
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia