Un sat cu doar 300 de locuitori a reușit să atragă mai multe vedete și să organizeze un campionat mondial

Walberswick este un sat de pe coasta Suffolk (sud-est) a Angliei. Localitatea are aproximativ 300 de locuitori care trăiesc în case vechi și arătoase, înconjurate de terenuri verzi, potrivit express.co.

Zona este foarte liniștită și oferă un sentiment de pace pentru cei care au nevoie de o scurtă vacanță. Ceea ce atrage mulți turiști în zonă este peisajul vast format din platouri și mlaștini, deoarece satul se află la gura râului Blyth.

Localitatea se întinde pe o plajă nisipoasă, înconjurată de dunele ierboase, cu o rezervație naturală care acoperă 1.000 de acri de teren. Mediul natural găzduiește vidre, căprioare și numeroase specii de păsări.

Vedete și campionat mondial

Zona spectaculoasă și localnicii primitori au reușit să atragă atenția unor celebrități din domeniul artelor, filmului și mass-media.

Anul trecut, cântărețul și compozitorul Ed Sheeran, câștigător al premiului Grammy, a atras atenția asupra localității Walberswick pe care a folosit-o ca loc de filmare pentru unul dintre videoclipurile sale. Cântecul de Crăciun al starului, numit „Under the Tree”, prezintă satul de la malul mării.

În ciuda dimensiunilor sale mici, numeroase celebrități s-au adunat în zonă și au deținut case de vacanță. Printre aceștia este regizorul Richard Curtis, omul din spatele filmelor „Love Actually”, „Bridget Jones” și „About Time”.

De fapt, regizorul și-a dedicat unele realizări satului Walberswick și tuturor sezoanelor petrecute de el acolo. Richard Curtis a relatat că a petrecut mult timp în casa din sat în timpul pandemiei de COVID-19 și că a făcut lungi plimbări de-a lungul coastei.

Celebra actriță Kiera Knightley, despre care se crede că are o casă în sat, a fost văzută în pub-urile și magazinele din zonă. Zvonurile au apărut pentru prima dată în 2018 și s-au rostogolit de-a lungul anilor.

David Morrissey este și el printre vedetele din Walberswick, în calitate de soț al romancierei Esther Freud, a cărei soră este căsătorită cu Richard Curtis. Legăturile puternice ale familiei cu zona l-au determinat pe actorul din Walking Dead să-și petreacă verile liniștite pe malul mării.

În afară de vedete, satul este renumit pentru pescuitul de crabi. Comunitatea găzduiește Campionatele Mondiale Deschise în fiecare vară. Oamenii se adună din toată lumea pentru a participa la prinderea crabilor cu găleata și plasa.