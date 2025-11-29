Irina Deleanu la Gala Mari Sportivi: „Aș vrea să se mai liniștească un pic lucrurile în gimnastica ritmică. Dacă nu... ne-am obișnuit cu greul!”

„Ne-am obișnuit și cu greul și încercăm în continuare să fim în finale, să ne clasăm pe locuri fruntașe”.

Sunt cuvintele președintei Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, care, la Gala Mari Sportivi, evenimentul anual organizat de ProSport, a vorbit despre ce a însemnat anul sportiv 2025 pentru gimnastica ritmică românească și ce-și propun în continuare ambasadorii României în acest sport minunat.

Irina Deleanu a fost, la rândul ei, un strălucit ambasador al României la gimnastica ritmică – e câștigătoarea a patru medalii la Campionatele Mondiale și Europene.

Acum, România are un ambasador nou, cu care se mândrește: Amalia Lică – medalia de argint la Măciuci, la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, iar, în acest an, bronz la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție care a avut loc în Japonia, plus alte trei medalii la Cupele Europene – bronz la Panglică, argint la Măciuci, bronz la Cerc, la Burgas.

„Atunci când elevii își depășesc profesorii este minunat”

„A fost, clar, un an bun pentru gimnastica ritmică românească”, a spus Irina Deleanu.

„Cu acest titlu de vicecampioană mondială la seniori Amalică Lică și-a spus povestea din nou și mi-a adus mie, ca manager, ca președinte de federație, o bucurie imensă.

Știți cum se spune…atunci când elevii își depășesc profesorii este minunat. Și faptul că după 33 de ani de la medalia adusă de mine, ea a adus o medalie mai strălucitoare României e un rezultat extraordinar.

Obiectivul pentru 2026? Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare, aș vrea să se mai liniștească un pic lucrurile în gimnastica ritmică dacă se poate…dacă nu, ne-am obișnuit și cu greul și încercăm în continuare să fim în finale, să ne clasăm pe locuri fruntașe”, a explicat Irina Deleanu la Gala Marilor Sportivi pentru prosport.ro.

„Ambițiile Federației sunt mari, avem junioare foarte bune”

Topul celor mai bune gimnaste ale anului, potrivit Federației Române de Gimnastică Ritmică: Amalia Lică (ACS Dandri), Andreea Verdeș (CS Corrado Iași), Patricia Stanciu (ACS Dandri), Rebecca Ulvoczki (CS UNEFS București), Bianca Răutu (CSȘ Unirea Iași), Andreea Năstasă (CS UNEFS București), Vanesa Ciochină (CSM Arad), Maya Urlich (CS Victoria Cumpăna), Maia Metea (CSM Cluj-Napoca), Sophia Wurtz (CSȘ Nr.1 Timișoara), Izabela Petean (CSM Cluj-Napoca), Delia-Maria Cantemir (CSȘ Unirea Iași).

Ambițiile Federației Române de Gimnastică Ritmică sunt mari, spune Irina Deleanu, dar trebuie să le luăm pe toate atent, cu precauție și raționalitate:

„Avem gimnaste junioare foarte bune. Avem Campionatele Europene anul viitor și vom încerca să obținem rezultate foarte bune acolo.

Avem echipa formată, Patricia Stanciu, Rebecca Ulvoczki și Delia Stroe. Și avem gimnaste mai micuțe care ne vor reprezenta la Campionatul Mondial din 2027 organizat la Cluj Napoca…

Mi-aș dori să reiterăm acest rezultat extraordinar (n.red. – al Amaliei Lică), dar este destul de greu”, a mai adăugat Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.