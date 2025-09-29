Bad Bunny va concerta în pauza Super Bowl LX

Artistul, pe numele real Benito Antonio Martínez Ocasio, este unul dintre cei mai ascultați cântăreți la nivel global și vine după o serie de realizări majore: un rezidențiat istoric în Puerto Rico, care a atras peste jumătate de milion de spectatori, și 12 nominalizări la premiile Latin Grammy din noiembrie. Bad Bunny a câștigat până acum trei premii Grammy și 12 Latin Grammy, devenind un ambasador al muzicii latino în cultura pop mondială.

„Ceea ce simt depășește persoana mea. Este pentru cei care au venit înaintea mea și au alergat sute de yarzi ca eu să pot intra și să marchez un touchdown. E pentru oamenii mei, pentru cultura și istoria noastră”, a declarat artistul într-un comunicat.

Jay-Z, fondator Roc Nation, a afirmat că ceea ce Bad Bunny „a făcut și continuă să facă pentru Puerto Rico este cu adevărat inspirațional”, iar NFL a precizat că se așteaptă la un spectacol „dinamic și memorabil”.

Show-ul va fi produs de Roc Nation și de producătorul premiat cu Emmy Jesse Collins, iar regia va fi semnată de Hamish Hamilton.

Super Bowl LX se va desfășura la Santa Clara, după ce ediția precedentă, susținută de Kendrick Lamar și SZA la New Orleans, a stabilit un record de audiență cu 133,5 milioane de telespectatori.