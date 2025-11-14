Bad Bunny câștigă albumul anului la Latin Grammy 2025

Bad Bunny a dominat ediția din 2025 a Latin Grammy Awards, câștigând cel mai important trofeu al serii, albumul anului, pentru „Debi Tirar Mas Fotos”.

Artistul portorican și-a dedicat victoria copiilor și tinerilor din America Latină, încurajându-i să continue să viseze și să își păstreze identitatea, potrivit Associated Press.

„Sunt multe moduri de a-ți iubi patria. Noi alegem muzica”, a spus el pe scenă.

Succesul lui Bad Bunny a fost evident încă de la începutul galei, când a câștigat și premiul pentru cel mai bun album de muzică urbană.

Ulterior, a revenit pe scenă pentru trofeul dedicat celei mai bune piese urbana, „DTmF”, și a susținut un moment muzical alături de Chuwi cu melodia „Weltita”.