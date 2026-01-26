Prima pagină » Sport » New England Patriots și Seattle Seahawks se vor confrunta în Super Bowl 60, reeditarea finalei din 2015

Super Bowl 60 va aduce un duel de gală în NFL (Liga profesionistă de fotbal american din SUA), New England Patriots și Seattle Seahawks urmând să se întâlnească pe 8 februarie, pe Levi’s Stadium din Santa Clara (California), într-o reeditare a finalei disputate în urmă cu 11 ani.
Patriots, cu un bilanț de 17 victorii și 3 înfrângeri, vor lupta pentru al șaptelea titlu de campioni, care ar reprezenta un record absolut în NFL.

Conduși de quarterback-ul Drake Maye, antrenorul Mike Vrabel și una dintre cele mai solide apărări din ligă, cei din New England revin în Super Bowl pentru prima dată după triumful obținut în era Tom Brady – Bill Belichick, în urmă cu șapte ani.

În finala Conferinței AFC, în noaptea de duminică spre luni, Patriots a învins pe Denver Broncos cu 10-7, într-un meci dominat de defensivă și condiții meteo dificile.

Drake Maye a marcat singurul touchdown al echipei sale, printr-o cursă de 6 yarzi, și a contribuit decisiv într-o partidă în care a pasat doar 86 de yarzi, dar a alergat pentru alți 65.

De cealaltă parte, Seattle Seahawks revine în Super Bowl pentru a patra oară în istoria francizei și vizează al doilea trofeu Lombardi.

Echipa din Seattle, condusă de quarterback-ul Sam Darnold și antrenorul Mike Macdonald, a câștigat finala NFC, luni dimineață, în fața celor de la Los Angeles Rams, scor 31-27.

Darnold a reușit unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei sale, cu 346 de yarzi pasați și trei touchdown-uri, fără nicio interceptare.

Patriots are cele mai multe prezențe în Super Bowl

Finala readuce în prim-plan Super Bowl-ul din 2015, când Patriots au învins pe Seahawks cu 28-24.

Drake Maye, în vârstă de 23 de ani, va deveni al doilea cel mai tânăr quarterback titular într-un Super Bowl, după Dan Marino.

De asemenea, Mike Vrabel are șansa de a intra în istorie ca primul care câștigă Super Bowl-ul atât ca jucător, cât și ca antrenor principal, pentru aceeași echipă.

Patriots reprezintă echipa cu cele mai multe prezențe în Super Bowl (12) și are un bilanț de 6 victorii și 5 înfrângeri, la egalitate cu Pittsburgh Steelers la numărul total de titluri câștigate.

