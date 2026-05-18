Prima pagină » Tehnologie » Telescopul Spațial James Webb a descoperit o structură stranie în centrul unei galaxii îndepărtate

Telescopul Spațial James Webb a descoperit o structură stranie în centrul unei galaxii îndepărtate

Telescopul Spațial James Webb a descoperit o structură stranie în centrul unei galaxii care se află la aproximativ 45 de milioane de ani-lumină de Pământ.
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o structură stranie în centrul unei galaxii îndepărtate
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
18 mai 2026, 08:30, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O nouă imagine uimitoare a fost surprinsă de Telescopul Spațial James Webb, potrivit Futurism. Galaxia Calamar, cunoscută și sub numele de Messier 77, este situată în constelația Cetus.

Precum Calea Lactee, Calamar are forma unei galaxii în spirală. Deosebirea este că miezul său este mult mai luminos. Acest lucru este provocat de o gaură neagră supermasivă cu o masă de opt milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. Gaura neagră atrage materia spre ea, producând o căldură uriașă și o lumină atât de puternică încât eclipsează întreaga galaxie.

Descoperirea a fost făcută de telescopul Webb cu ajutorul instrumentelor care utilizează tehnica infraroșu. Cele mai spectaculoase părți ale imaginii obținute de Webb sunt liniile portocalii strălucitoare care explodează în centrul galaxiei.

Galaxia Calamar este relativ aproape de Calea Lactee ceea ce a permis astronomilor să o studieze. Totuși, galaxia păstrează câteva mistere. Astronomii nu înțeleg de ce gaura sa neagră emite foarte puține raze gamma. În schimb, spectaculoasa gaură neagră emite o cantitate neobișnuit de mare de „particule fantomă”.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Mitul „Salvatorului” în România. De ce au nevoie românii de un „mântuitor”? De la Băsescu, la Iohannis și până la Nicușor Dan. Urmează Ilie Bolojan? Ce spun sociologii
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Scenariile pentru noul premier după consultările de la Cotroceni: guvern minoritar, tehnocrat sau „un ghiveci USL 3”
Libertatea
Detaliul de pe etichetă pe care aproape toți românii îl înțeleg greșit. Poți arunca mâncare bună pentru consum
CSID
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia