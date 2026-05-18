Telescopul Spațial James Webb a descoperit o structură stranie în centrul unei galaxii îndepărtate

O nouă imagine uimitoare a fost surprinsă de Telescopul Spațial James Webb, potrivit Futurism. Galaxia Calamar, cunoscută și sub numele de Messier 77, este situată în constelația Cetus.

Precum Calea Lactee, Calamar are forma unei galaxii în spirală. Deosebirea este că miezul său este mult mai luminos. Acest lucru este provocat de o gaură neagră supermasivă cu o masă de opt milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. Gaura neagră atrage materia spre ea, producând o căldură uriașă și o lumină atât de puternică încât eclipsează întreaga galaxie.

Descoperirea a fost făcută de telescopul Webb cu ajutorul instrumentelor care utilizează tehnica infraroșu. Cele mai spectaculoase părți ale imaginii obținute de Webb sunt liniile portocalii strălucitoare care explodează în centrul galaxiei.

Galaxia Calamar este relativ aproape de Calea Lactee ceea ce a permis astronomilor să o studieze. Totuși, galaxia păstrează câteva mistere. Astronomii nu înțeleg de ce gaura sa neagră emite foarte puține raze gamma. În schimb, spectaculoasa gaură neagră emite o cantitate neobișnuit de mare de „particule fantomă”.