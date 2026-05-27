Prima pagină » Știri externe » Asistentul personal al lui Matthew Perry, condamnat la trei ani de închisoare în cazul morții actorului

Asistentul personal al lui Matthew Perry, condamnat la trei ani de închisoare în cazul morții actorului

Asistentul personal care îi injecta în mod regulat ketamină starului din „Friends”, Matthew Perry, care a murit din cauza unei supradoze în 2023, a fost condamnat miercuri la trei ani și cinci luni de închisoare în California. Kenneth Iwamasa, în vârstă de 61 de ani, care a pledat vinovat, este a cincea persoană condamnată în acest caz.
Asistentul personal al lui Matthew Perry, condamnat la trei ani de închisoare în cazul morții actorului
Matthew Perry Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
27 mai 2026, 23:45, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Asistentul personal a fost acuzat că i-a administrat actorului peste 25 de injecții cu ketamină în zilele premergătoare morții sale, în octombrie 2023, inclusiv cel puțin trei în ziua tragediei, potrivit Le Figaro. În acea zi, Matthew Perry i-ar fi cerut lui Kenneth Iwamasa, care locuia în luxoasa sa reședință din Los Angeles, să-i facă o „injecție zdravănă”, conform documentelor instanței.

Această decizie vine la doar două săptămâni după ce fostul producător de la Hollywood, Erik Fleming, implicat în distribuirea drogului care l-a ucis pe actorul vedetă, a fost condamnat la doi ani de închisoare de un tribunal din Los Angeles. Ancheta a dezvăluit că acesta a obținut drogurile de la Jasveen Sangha, un traficant cunoscut.

Alte condamnări după moartea vedetei

Acesta, membru al înaltei societăți britanico-americane i-a vândut fiolele care s-au dovedit fatale pentru condamnat și a fost condamnat la 15 ani de închisoare în aprilie. Doi medici au fost, de asemenea, condamnați pentru exploatarea cu bună știință a dependenței actorului.

Moartea lui Matthew Perry, găsit inconștient în cada sa cu hidromasaj în octombrie 2023, a șocat fanii sitcomului american „Friends” și a provocat un val de omagii la Hollywood. Actorul în vârstă de 54 de ani, care l-a interpretat pe Chandler Bing în serialul de succes, vorbise public despre luptele sale cu dependența.

El lua ketamină sub supraveghere, ca parte a ședințelor de terapie pentru depresie. Însă acest anestezic legal este uneori utilizat în mod abuziv în scopuri stimulatoare sau euforice, iar Matthew Perry a recidivat în dependență în toamna anului 2023, conform anchetei.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu! Realitatea TV, ÎNCHISĂ!?
Gandul
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia