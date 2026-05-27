Asistentul personal al lui Matthew Perry, condamnat la trei ani de închisoare în cazul morții actorului

Asistentul personal a fost acuzat că i-a administrat actorului peste 25 de injecții cu ketamină în zilele premergătoare morții sale, în octombrie 2023, inclusiv cel puțin trei în ziua tragediei, potrivit Le Figaro. În acea zi, Matthew Perry i-ar fi cerut lui Kenneth Iwamasa, care locuia în luxoasa sa reședință din Los Angeles, să-i facă o „injecție zdravănă”, conform documentelor instanței.

Această decizie vine la doar două săptămâni după ce fostul producător de la Hollywood, Erik Fleming, implicat în distribuirea drogului care l-a ucis pe actorul vedetă, a fost condamnat la doi ani de închisoare de un tribunal din Los Angeles. Ancheta a dezvăluit că acesta a obținut drogurile de la Jasveen Sangha, un traficant cunoscut.

Alte condamnări după moartea vedetei

Acesta, membru al înaltei societăți britanico-americane i-a vândut fiolele care s-au dovedit fatale pentru condamnat și a fost condamnat la 15 ani de închisoare în aprilie. Doi medici au fost, de asemenea, condamnați pentru exploatarea cu bună știință a dependenței actorului.

Moartea lui Matthew Perry, găsit inconștient în cada sa cu hidromasaj în octombrie 2023, a șocat fanii sitcomului american „Friends” și a provocat un val de omagii la Hollywood. Actorul în vârstă de 54 de ani, care l-a interpretat pe Chandler Bing în serialul de succes, vorbise public despre luptele sale cu dependența.

El lua ketamină sub supraveghere, ca parte a ședințelor de terapie pentru depresie. Însă acest anestezic legal este uneori utilizat în mod abuziv în scopuri stimulatoare sau euforice, iar Matthew Perry a recidivat în dependență în toamna anului 2023, conform anchetei.