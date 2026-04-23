Dinu Iancu-Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de Președintele a CJ Sălaj

Dinu Iancu-Sălăjanu a luat decizia de a se autosuspenda din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare aflate în desfășurare, anunță joi PNL Sălaj.
Sursa foto: Facebook/Dinu Iancu Sălăjanu
Alexandra-Valentina Dumitru
23 apr. 2026, 12:00, Politic

„Această decizie reprezintă un gest de responsabilitate politică și are ca scop protejarea activității organizației județene, precum și menținerea unui climat de normalitate instituțională”, se arată în comunicatul emis.

Potrivit sursei citate, „Dinu Iancu-Sălăjanu va utiliza toate căile legale pentru a demonstra că și-a exercitat atribuțiile cu respectarea legii”.

PNL Sălaj și-a reafirmat atașamentul față de statul de drept, de buna funcționare a instituțiilor publice și respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui cetățean, inclusiv prezumția de nevinovăție.

Președintele CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar, alături de alte 2 persoane. Dinu Iancu-Sălăjanu este și un lider important al PNL, acesta fiind membru în Biroul Executiv reprezentând Regiunea Nord-Vest.

