Italia: bancă clandestină descoperită la Padova. Milioane de euro spălate, 12 persoane arestate

Potrivit procurorilor, banca ilegală funcționa de cel puțin un an și era folosită pentru reciclarea unor sume importante provenite din activități ilicite. O parte din bani, estimată la milioane de euro, ar fi fost transferată ilegal în China. În total, 21 de persoane sunt investigate pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, autoriciclare, cămătărie și emiterea de facturi false, mai arată Il Post. Guardia di Finanza a arestat 12 suspecți: șapte au fost plasați în arest preventiv, iar cinci în arest la domiciliu. Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar, cu obligația de a nu părăsi localitatea.

Sechestrări de amploare și percheziții în mai multe orașe

Autoritățile au confiscat bunuri în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro, inclusiv numerar, criptomonede, proprietăți, mașini și ceasuri de lux. Au fost efectuate 35 de percheziții în mai multe orașe italiene, printre care Venezia, Treviso, Brescia, Milano și Prato, în locații suspectate că aveau legături cu rețeaua. Investigația a început în 2023, după ce anchetatorii au observat autoturisme de lux pe numele unor persoane cu venituri oficiale foarte mici. Ulterior, au identificat un imobil din zona industrială a orașului, unde au remarcat un flux neobișnuit de persoane. Banca clandestină funcționa în spatele unui restaurant chinezesc, într-un spațiu cu geamuri fumurii și sisteme de supraveghere video. Accesul era strict controlat, iar în interior activitatea era organizată similar unei instituții financiare. Existau chiar trei administratori și trei casieri care înregistrau tranzacțiile în registre contabile.

Numerar ascuns și transferuri internaționale

Potrivit anchetatorilor, banii erau aduși în locație în pungi de cumpărături, cutii de pantofi sau valize. Sume importante au fost găsite și în alte locații, inclusiv în locuințele suspecților și în apropierea unor centre comerciale. Fondurile erau fie împrumutate cu dobânzi de până la 120%, fie transferate în străinătate printr-o rețea complexă de conturi și companii paravan, inclusiv prin state precum Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit, Irlanda, Lituania și Luxemburg. Unul dintre suspecți avea rolul de „contabil” al rețelei, ocupându-se de crearea firmelor fictive și de mascare a fluxurilor financiare ilegale. Ancheta a scos la iveală și implicarea unor antreprenori italieni, care ar fi apelat la serviciile rețelei pentru a obține numerar în schimbul unor facturi false sau pentru a converti bani în criptomonede. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a rețelei și conexiunile internaționale ale acesteia.