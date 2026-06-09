Muncitori migranți exploatați în sudul Italiei. Anchetele scot la iveală condiții comparate cu sclavia modernă

Potrivit Il Post, aproximativ 20.000 de muncitori sezonieri lucrează în fermele din Basilicata, în sudul Italiei, la recoltarea fructelor și legumelor. Potrivit estimărilor sindicatului Flai-CGIL, aproape jumătate dintre aceștia riscă să fie victime ale exploatării prin intermediul rețelelor de „caporali”, persoane care recrutează muncitori și controlează accesul acestora la locurile de muncă.

Fenomenul a revenit în centrul atenției după anchetele legate de moartea a patru muncitori agricoli care și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un microbuz din Calabria. Procurorii susțin că victimele ar fi încercat să se opună condițiilor de exploatare și să obțină contracte legale de muncă.

Recrutați cu promisiuni și împovărați de datorii

Mai multe mărturii prezentate de presa italiană descriu situații în care muncitori veniți din India au plătit sume de până la 13.000 de euro pentru a ajunge la lucru în Italia. Odată ajunși, aceștia ar fi rămas fără documente și au fost obligați să muncească în condiții dificile pentru salarii foarte mici.

Potrivit declarațiilor făcute în cadrul anchetelor, unii lucrători au muncit aproximativ 12 ore pe zi și au locuit în clădiri degradate, fără condiții adecvate. O mare parte din veniturile lor era reținută pentru chirie, transport sau pentru recuperarea datoriilor acumulate înainte de plecare. Procurorii din Potenza susțin că unele victime au fost supuse unei forme de constrângere economică și psihologică. Teama de a pierde locul de muncă sau dreptul de ședere în Italia le-ar fi împiedicat să denunțe situația.

Anchetele au pornit după accidente mortale

Investigațiile au fost accelerate după accidentul produs în octombrie 2025, când un microbuz care transporta muncitori migranți s-a ciocnit cu un camion. Patru persoane au murit, iar alte șase au fost rănite grav. Ancheta a dus la arestarea unor presupuși intermediari și la verificarea mai multor exploatații agricole. Potrivit autorităților, muncitorii erau plătiți cu aproximativ 40-45 de euro pentru zile de lucru care depășeau frecvent 12 ore.

O problemă care depășește granițele Italiei

Organizațiile care monitorizează fenomenul spun că lipsa controalelor și folosirea abuzivă a sistemului de recrutare pentru muncitori străini permit menținerea unor practici ilegale. În multe cazuri, lucrătorii rămân dependenți de intermediari pentru locuință, transport și acces la muncă. Cazurile investigate în Basilicata evidențiază una dintre cele mai sensibile probleme ale agriculturii europene: dependența de forța de muncă migrată și riscul ca lipsa protecției efective a lucrătorilor să favorizeze forme moderne de exploatare.