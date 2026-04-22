Surse: Victor Nica, celebru după ce Recorder a descoperit că era capul unei rețele care radia firme cu datorii, a ajuns în arest după un scandal

Un incident violent petrecut în dimineața zilei de 20 aprilie, în orașul Voluntari, s-a încheiat cu reținerea și ulterior arestarea preventivă a unui bărbat de 45 de ani, cunoscut în spațiul public drept om de afaceri.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, în jurul orei 04:05, oamenii legii au fost sesizați cu privire la un scandal izbucnit într-un imobil.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Poliției Orașului Voluntari.

În arest, după ce nu s-au conformat

Polițiștii au constatat că mai multe persoane tulburau ordinea și liniștea publică, pe fondul unor neînțelegeri și al consumului de alcool, manifestând un comportament agresiv.

În timpul intervenției, două dintre persoanele implicate — un bărbat de 45 de ani și un tânăr de 18 ani, nu s-au conformat.

Mai mult, aceștia ar fi adresat injurii polițiștilor și ar fi recurs la acte de violență.

Cei doi au fost imobilizați și conduși la sediul poliției pentru audieri.

Bărbatul de 45 de ani a fost arestat preventiv

Ulterior, bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

În cursul zilei de 21 aprilie, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Bărbatul de 45 de ani este un cunoscut afacerist „specializat” în evaziune fiscală, al cărui nume a mai fost vehiculat în spațiul public

Potrivit surselor Mediafax, bărbatul de 45 de ani este Victor Nica, iar tânărul de 18 ani este fiul acestuia.

De altfel, numele lui Victor Nica a mai fost vehiculat în spațiul public.

O investigație Recorder, „Rețeaua care te învață cum să păcălești statul”, despre o adevărată caracatiță „specializată” în îngroparea firmelor cu datorii la stat, evocă numele lui Victor Nica în calitate de cap al acestei rețele.

„Victor Nica, capul rețelei pe care am documentat-o, a mai fost în trecut inculpat pentru evaziune fiscală și delapidare, însă dosarul se află în prag de prescriere după ce a fost tergiversat timp de aproape zece ani.

Confruntat de Recorder, acesta a recurs la amenințări: „Nu publicați nimic! Vă fac plângere penală și vă dau în judecată!”, a scris, la vremea respectivă, Recorder.