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Lovitură pentru hackeri: autoritățile au blocat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, folosită pentru spălarea banilor

O amplă operațiune internațională a destructurat una dintre cele mai utilizate platforme de spălare a criptomonedelor de către grupările ransomware și rețelele de criminalitate informatică.
Lovitură pentru hackeri: autoritățile au blocat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, folosită pentru spălarea banilor
Sursa foto: Pixabay/Maria Maltseva
Oana Antipa
11 iun. 2026, 17:02, Știri externe
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Potrivit Europol, serviciul, cunoscut sub numele de „AudiA6”, ar fi fost folosit pentru spălarea a peste 336 de milioane de euro între 2022 și 2025.

Anchetatorii susțin că platforma devenise un punct central pentru infractorii care încercau să ascundă proveniența activelor digitale furate.

Arestări și bunuri confiscate

Miercuri, autoritățile din mai multe state au desfășurat o acțiune coordonată împotriva rețelei.

Doi presupuși administratori, cetățeni ucrainean și rus, au fost arestați în Georgia.

Anchetatorii au efectuat trei percheziții și au închis 25 de domenii online.

De asemenea, au fost confiscate peste 30 de servere și blocate conturile de Telegram utilizate de grupare.

În Georgia au fost sechestrate peste 80 de vehicule și mai multe proprietăți.

Autoritățile au înghețat criptomonede în valoare de aproximativ 692.000 de euro și au confiscat alte active digitale de peste 86.000 de euro.

Cum funcționa schema

Investigatorii au descoperit o operațiune de spălare a banilor la scară industrială.

Gruparea ar fi utilizat mii de conturi deschise cu identități furate sau cumpărate.

Serviciul era promovat pe forumuri clandestine drept o soluție profesională pentru anonimizarea criptomonedelor.

Clienții transferau active digitale furate către portofele controlate de grupare.

În aproximativ o oră, primeau înapoi fonduri „curățate” printr-un lanț complex de tranzacții.

Operatorii percepeau comisioane cuprinse între 3% și 10%.

Legături cu atacuri ransomware

Europol a asociat serviciul cu peste 15 anchete internaționale privind atacuri ransomware și furturi masive de criptomonede.

Anchetatorii au identificat peste 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor folosite pentru mutarea fondurilor.

Multe dintre acestea erau legate de intermediari recrutați din spațiul vorbitor de limbă rusă.

Europol avertizează asupra noilor metode

Potrivit Europol, cazul evidențiază profesionalizarea serviciilor de spălare a criptomonedelor.

Instituția avertizează că grupările criminale folosesc tot mai des platforme specializate pentru a ascunde traseul fondurilor.

Raportul Europol privind criminalitatea informatică arată că astfel de servicii au devenit o componentă esențială a economiei subterane digitale.

La operațiune au participat autorități din Europa, America de Nord, Australia și Japonia, cu sprijinul Europol și Eurojust.

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