Europol destructurează o rețea importantă de trafic sexual cu minori / 28 de arestări până acum, dar investigațiile continuă

O operațiune internațională amplă, coordonată de Europol, care viza destructurarea unei rețele de trafic cu minori în scop sexual, s-a încheiat cu arestarea a 28 de suspecți și salvarea a trei copii, anunță miercuri autoritățile europene.

Este vorba de o acțiune de anvergură, care s-a desfășurat între sfârșitul lunii mai și mijlocul lunii iunie, în șapte state europene și nord-americane.

Operațiunea Europol a implicat autorități relevante din Canada, Cehia, Germania, Norvegia, Polonia, Suedia și Elveția.

Ancheta a vizat o rețea implicată în exploatarea sexuală a minorilor, iar în urma descinderilor de până acum, au fost identificați și arestați 28 de suspecți.

Trei copii au fost salvați

Totodată, trei copii au fost scoși din situații de risc și puși sub protecția autorităților.

Potrivit Europol, investigația a presupus un schimb intens de informații între serviciile de aplicare a legii din statele participante, precum și acțiuni operative desfășurate simultan în mai multe țări. Cooperarea transfrontalieră a permis identificarea rapidă a persoanelor implicate și intervenția pentru protejarea victimelor.

Europol subliniază că exploatarea sexuală a copiilor rămâne una dintre cele mai grave forme de criminalitate organizată

Reprezentanții agenției europene au subliniat că exploatarea sexuală a copiilor rămâne una dintre cele mai grave forme de criminalitate organizată, iar combaterea acesteia reprezintă o prioritate pentru autoritățile din Uniunea Europeană și din statele partenere.

Europol a precizat că ancheta continuă. Este posibilă identificarea altor suspecți și victime, pe baza probelor informatice ridicate în timpul perchezițiilor.

Operațiunea face parte din eforturile internaționale de destructurare a rețelelor implicate în abuzul și exploatarea sexuală a copiilor, infracțiuni care presupun o cooperare strânsă între polițiile naționale și organismele europene de aplicare a legii.