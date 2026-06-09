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Mesajele criptate au deconspirat o rețea mafiotă din Kosovo cu afaceri ilegale de 80 de milioane de euro

O rețea de crimă organizată cu baza în Kosovo a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale coordonate de Europol, după o anchetă care a durat trei ani.
Mesajele criptate au deconspirat o rețea mafiotă din Kosovo cu afaceri ilegale de 80 de milioane de euro
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
09 iun. 2026, 17:01, Știri externe
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Autoritățile au anunțat că cinci membri importanți ai grupării au fost arestați marți, în cadrul unei acțiuni desfășurate în Kosovo. Aproximativ 150 de polițiști au participat la operațiune, transmite Europol.

Ancheta a vizat trafic de droguri, folosirea de documente false, deținerea ilegală de arme și spălare de bani.

Mesajele criptate au dus la identificarea suspecților

Potrivit Europol, investigația s-a bazat în mare parte pe analiza comunicațiilor purtate prin platforma criptată SKY ECC.

Informațiile obținute au permis anchetatorilor să identifice membrii-cheie ai rețelei, să reconstruiască structura organizației și să urmărească fluxurile financiare generate de activitățile ilegale.

Gruparea coordona transporturi de droguri în mai multe state europene, în timp ce centrul operațional era menținut în Kosovo.

Liderii organizației gestionau transporturile internaționale și administrau profiturile provenite din activitățile infracționale, potrivit anchetatorilor.

42 de suspecți, investigați

De la lansarea investigației, autoritățile au investigat 42 de suspecți.

Totodată, au fost efectuate 76 de percheziții.

În cadrul operațiunilor au fost confiscate bunuri și active estimate la aproximativ 80 de milioane de euro.

Ancheta s-a desfășurat în cadrul unei echipe operative coordonate de Europol, care a reunit autorități din Belgia, Franța, Kosovo și Țările de Jos.

Cooperare internațională

Europol a facilitat schimbul de informații între statele participante și a oferit sprijin analitic pe parcursul investigației.

Analiști și anchetatori din țările implicate au colaborat pentru identificarea conexiunilor dintre suspecți, activitățile infracționale și bunurile deținute de rețea în mai multe jurisdicții.

Schimbul de informații s-a realizat prin canalele securizate ale agenției europene.

În ziua operațiunii, Europol a trimis un expert în Kosovo pentru a sprijini coordonarea în timp real a acțiunilor și schimbul de date între autoritățile participante.

Potrivit agenției europene, cazul evidențiază importanța cooperării internaționale în combaterea grupărilor de crimă organizată care operează simultan în mai multe state și folosesc tehnologii criptate pentru a-și ascunde activitățile.

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