Comisia Europeană întărește Europol și Eurojust pentru a grăbi lupta împotriva criminalității și terorismului

Comisia Europeană a propus pe 24 iunie o serie de măsuri prin care vrea să consolideze Europol și Eurojust. Scopul este de a crește lupta împotriva criminalității transfrontaliere și a terorismului.

Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, „criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală”, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns „de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive”.

Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a ordinului european de anchetă, dar și modificări la Regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene.

Aceste măsuri acoperă întregul lanț de intervenție al Uniunii Europene, de la prevenire, detectare și investigare, până la cooperare judiciară și urmărire penală.

Comisia spune că noile reguli vor îmbunătăți colaborarea dintre agențiile europene și autoritățile naționale, inclusiv poliția, vama și instanțele, prin mai multe anchete comune, procese mai rapide și un schimb de informații mai bun, cu mai puțină birocrație.

În plus, Europol și Eurojust rămân „în centrul răspunsului UE la rețelele de criminalitate organizată, teroriști și actori ostili”, care acționează la nivel global și online, folosind inteligența artificială.

Propunerile pun în aplicare orientările politice ale președintei Comisiei și strategia de securitate internă a UE, „ProtectEU”.

Europol, întărit pentru combaterea criminalității transfrontaliere

Europol va avea un rol important în sprijinirea statelor membre, pentru că este principalul centru european de cooperare în materie de aplicare a legii.

Agenția ajută la conectarea informațiilor și anchetelor, esențial în cazurile transfrontaliere, deoarece nicio țară nu are singură o imagine completă a criminalității.

Noile norme prevăd un schimb mai rapid de date, inclusiv prin colaborare în timp real în anchete. Europol va crea o infrastructură cloud securizată și un spațiu european al datelor partajate pentru poliție, unde anchetatorii vor putea lucra împreună la cazuri comune.

De asemenea, vor fi create birouri de sprijin în statele membre, formate din agenți care au lucrat în cadrul Europol, pentru a ușura utilizarea instrumentelor agenției, inclusiv în criminalistică și analiza datelor.

Europol va deveni și un centru tehnologic și de inovare, care va identifica la nivel european nevoile de echipamente și tehnologii pentru aplicarea legii. Instrumentele vor fi puse la dispoziția autorităților naționale prin spațiul european de date al poliției.

Totodată, cooperarea cu alte instituții europene va fi îmbunătățită, în special cu Eurojust și Parchetul European, dar și cu țări partenere din afara UE, pentru combaterea globală a criminalității.

Eurojust, sprijin extins pentru procurori

Eurojust, în schimb, va primi un mandat nou pentru a sprijini autoritățile judiciare naționale. Agenția va putea acționa mai proactiv, inclusiv pentru a găsi legăturile dintre cazuri și a interveni din timp în dosare complexe.

Mandatul său va fi extins și în domenii noi de criminalitate, precum criminalitatea informatică, încălcarea sancțiunilor UE sau violența bazată pe gen.

De asemenea, procesele interne vor fi simplificate pentru decizii mai rapide, mai ales în cazurile care sunt urgente.

Un nou sistem integrat va permite schimbul mai ușor de informații între Eurojust, Europol și Parchetul European, astfel încât cazurile relevante să fie identificate mai rapid.

Cooperarea internațională va fi și ea extinsă, inclusiv cu state terțe, încă din fazele timpurii ale anchetelor, cu proceduri mai flexibile și posibilitatea detașării procurorilor de legătură.

Proceduri noi pentru anchete și protecția datelor

Comisia propune și actualizarea ordinului european de anchetă, care este un instrument folosit pentru colectarea rapidă de probe între statele membre.

Noile reguli vor simplifica procedurile și vor elimina obstacolele din anchetele transfrontaliere.

În plus, va fi introdus un „ordin european de participare de la distanță”, care va permite persoanelor suspectate, acuzate sau victimelor să participe online la audieri în instanțele din alte state membre.

Totodată, este propusă revizuirea Regulamentului privind protecția datelor pentru instituțiile UE, pentru a facilita cooperarea între autoritățile de justiție penală, inclusiv prin extinderea colaborării cu Parchetul European (EPPO).