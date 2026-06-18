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O operațiune antiteroristă a dejucat activitățile unei filiale a grupării Stat Islamic

O amplă operațiune internațională coordonată de Europol și Federal Bureau of Investigation a vizat rețele asociate grupării teroriste Islamic State Khorasan Province, considerată una dintre cele mai active și periculoase ramuri ale organizației Stat Islamic.
O operațiune antiteroristă a dejucat activitățile unei filiale a grupării Stat Islamic
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
18 iun. 2026, 17:46, Știri externe
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Acțiunea s-a desfășurat între 1 și 5 iunie și a implicat forțe de ordine și servicii de investigație din opt state europene, precum și din Statele Unite.

Potrivit Europol, operațiunea a avut ca obiectiv identificarea și perturbarea activităților unor persoane afiliate grupării teroriste și a rețelelor de sprijin care operează pe teritoriul Europei.

Schimb de informații în timp real între autorități

Anchetatorii au colaborat pe parcursul unei săptămâni pentru schimbul rapid de informații și coordonarea investigațiilor aflate în desfășurare.

Operațiunea s-a concentrat asupra unor persoane de origine cecenă și central-asiatică suspectate de legături cu ISKP, pe baza unor informații obținute în cadrul anchetelor desfășurate în mai multe state.

Potrivit Europol, cooperarea dintre autorități a permis cartografierea unor trasee de deplasare utilizate de suspecți între Europa, America de Sud și Statele Unite.

În total, peste 100 de gigaocteți de informații operative au fost analizați și distribuiți între instituțiile participante.

Mai mulți suspecți au fost arestați

Europol a precizat că schimbul rapid de date a produs rezultate imediate.

În urma unei solicitări urgente de informații transmise prin sistemele europene de cooperare polițienească, autoritățile au reușit să identifice și să aresteze mai mulți suspecți.

Instituția nu a oferit detalii privind numărul persoanelor reținute sau identitatea acestora, însă a subliniat că operațiunea a contribuit la avansarea mai multor investigații considerate de mare importanță.

Criptomonedele și finanțarea terorismului, în atenția anchetatorilor

Pe lângă activitățile de intelligence, specialiștii Europol au analizat și posibile surse de finanțare ale rețelelor investigate.

Centrul European de Combatere a Criminalității Cibernetice a urmărit tranzacții realizate prin criptomonede, iar experții în criminalitate financiară au oferit sprijin în identificarea circuitelor de finanțare.

Analiști specializați au fost detașați în echipele participante pentru a identifica legături între dosarele investigate în diferite state.

Europol avertizează că amenințarea rămâne ridicată

Reprezentanții Europol consideră că filiala ISKP continuă să reprezinte una dintre cele mai importante amenințări teroriste de inspirație jihadistă.

Instituția subliniază că rețelele asociate grupării rămân active în Europa și necesită o cooperare permanentă între autoritățile naționale și partenerii internaționali.

La operațiune au participat structuri de aplicare a legii din Belgia, Cehia, Germania, Finlanda, Italia, Irlanda, Spania și Statele Unite.

Europol a transmis că rezultatele acțiunii demonstrează importanța cooperării internaționale și a schimbului rapid de informații în combaterea terorismului și prevenirea unor potențiale atacuri.

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