Cuba: Raúl Castro, absent de la celebrarea aniversării unui atac revoluționar. Prima oară în 30 de ani când lipsește de la un eveniment

Fostul președinte al Cubei, Raúl Castro, a absentat de la un miting tradițional pentru a comemora una dintre cele mai importante aniversări ale revoluției, potrivit AP.

Prima oară în trei decenii când lipsește de la un eveniment

Este prima dată în cel puțin 30 de ani când Castro nu a participat la eveniment. Mai mult, nu au fost oferite explicații cu privire la absența sa.

Evenimentul a fost prezidat de președintele Miguel Díaz-Canel. Acesta a citit un mesaj de felicitare din partea lui Castro, adresat compatrioților săi din orașul Pinar del Río, din estul țării, unde a avut loc mitingul.

Ocazia celebrării

Evenimentul anual comemorează asaltul din 26 iulie 1953, condus de frații Fidel și Raúl Castro asupra cazărmilor Moncada și Carlos Manuel de Céspedes din regiunea estică a Cubei. Acțiunea militară împotriva fostului dictator Fulgencio Batista a eșuat. Totuși, a marcat începutul luptei revoluționare care a culminat la 1 ianuarie 1959, potrivit sursei.

Ultimele apariții publice ale lui Castro au avut loc în iunie. Fostul președinte a apărut în timpul unui eveniment de înființare a Ministerului de Interne și pe 1 mai, pentru a sărbători Ziua Muncii.

Prezența lui Castro rămâne una puternică

Castro nu mai deține nicio funcție oficială. Cu toatre acestea, prezența sa simbolică este puternică. Recent, a fost identificat ca unul dintre negociatorii din discuțiile cu Statele Unite în urma impunerii unui embargou energetic american.

În luna mai, Castro a fost acuzat într-un rechizitoriu american de crimă și alte infracțiuni pentru presupusul său rol în doborârea a două aeronave civile. Acestea au fost operate de exilați cu sediul la Miami în 1996, în largul coastei insulei caraibiene, mai arată sursa.

Acuzațiile au fost respinse pe scară largă de guvernul cubanez.