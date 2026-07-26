Prima pagină » Știrile zilei » Cuba: Raúl Castro, absent de la celebrarea aniversării unui atac revoluționar. Prima oară în 30 de ani când lipsește de la un eveniment

Cuba: Raúl Castro, absent de la celebrarea aniversării unui atac revoluționar. Prima oară în 30 de ani când lipsește de la un eveniment

Cuba a organizat un miting tradițional pentru a comemora una dintre cele mai importante aniversări ale revoluției. Fostul președinte Raúl Castro a fost absent, fiind prima dată în cel puțin 30 de ani când acesta lipsește de la un eveniment.
Cuba: Raúl Castro, absent de la celebrarea aniversării unui atac revoluționar. Prima oară în 30 de ani când lipsește de la un eveniment
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
26 iul. 2026, 18:45, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte al Cubei, Raúl Castro, a absentat de la un miting tradițional pentru a comemora una dintre cele mai importante aniversări ale revoluției, potrivit AP.

Prima oară în trei decenii când lipsește de la un eveniment

Este prima dată în cel puțin 30 de ani când Castro nu a participat la eveniment. Mai mult, nu au fost oferite explicații cu privire la absența sa.

Evenimentul a fost prezidat de președintele Miguel Díaz-Canel. Acesta a citit un mesaj de felicitare din partea lui Castro, adresat compatrioților săi din orașul Pinar del Río, din estul țării, unde a avut loc mitingul.

Ocazia celebrării

Evenimentul anual comemorează asaltul din 26 iulie 1953, condus de frații Fidel și Raúl Castro asupra cazărmilor Moncada și Carlos Manuel de Céspedes din regiunea estică a Cubei. Acțiunea militară împotriva fostului dictator Fulgencio Batista a eșuat. Totuși, a marcat începutul luptei revoluționare care a culminat la 1 ianuarie 1959, potrivit sursei.

Ultimele apariții publice ale lui Castro au avut loc în iunie. Fostul președinte a apărut în timpul unui eveniment de înființare a Ministerului de Interne și pe 1 mai, pentru a sărbători Ziua Muncii.

Prezența lui Castro rămâne una puternică

Castro nu mai deține nicio funcție oficială. Cu toatre acestea, prezența sa simbolică este puternică. Recent, a fost identificat ca unul dintre negociatorii din discuțiile cu Statele Unite în urma impunerii unui embargou energetic american.

În luna mai, Castro a fost acuzat într-un rechizitoriu american de crimă și alte infracțiuni pentru presupusul său rol în doborârea a două aeronave civile. Acestea au fost operate de exilați cu sediul la Miami în 1996, în largul coastei insulei caraibiene, mai arată sursa.

Acuzațiile au fost respinse pe scară largă de guvernul cubanez.

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.ro
Bilanțul MApN care ridică îngrijorări: 18 drone au pătruns ilegal în România de la începutul lui 2026 până în prezent
Gandul
Câți bani încasează lunar pilotul care a doborât 3 drone rusești în 3 zile? Ce salarii oferă statul român persoanelor care pilotează avioane F-16
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
Român întors acasă după 25 de ani în Germania: „Și urzica e mai faină aici decât trandafirii dincolo”
Libertatea
Ce face astăzi Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”! E total schimbată
CSID
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia