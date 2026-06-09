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Sicilia, la mare căutare în contextul nunții artistei Dua Lipa

Căutările pe Google pentru Sicilia au crescut cu 94% în ultima săptămână, în contextul viitoarei nunți a cântăreței Dua Lipa și a nunții lui Charli XCX de anul trecut.
Sicilia, la mare căutare în contextul nunții artistei Dua Lipa
Ioana Târziu
09 iun. 2026, 18:21, Știri externe
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Sicilia este la mare căutare în contextul viitoarei nunți a cântăreței Dua Lipa și a nunții lui Charli XCX de anul trecut, relatează Euronews.

Căutările pe Google pentru locația nunții cântăreței au crescut cu 94% în ultima săptămână.

Sicilia, mai căutată decât Lacul Como

Având în vedere că artista Charli XCX a ales și ea Sicilia pentru nunta sa în septembrie 2025, insula se dovedește chiar mai populară decât unele dintre cele mai emblematice destinații de nunți ale celebrităților din ultimii ani, cum ar fi Lacul Como.

În ultima lună, căutările Google pentru Lacul Como au ajuns la 225.000. Aceasta reprezintă o scădere de 7% față de anul precedent. Sicilia a înregistrat 2,4 milioane de căutări în aceeași perioadă, potrivit experților în călătorii citați de sursă.

Creșteri de peste 300% a căutărilor pe Google legate de hotel

Dua Lipa a ales un hotel din Palermo pentru șederea sa în Sicilia. Căutările pe Google pentru locația aleasă de ea au crescut cu 306% în ultimele 90 de zile. Căutările au crescut după ce s-au răspândit zvonurile despre nunta sa.

Locația aleasă de Dua Lipa a găzduit în trecut membri ai familiei regale și vedete de la Hollywood, mai precizează sursa.

Festivitățile de nuntă ale artistei au readus în atenția publicului locația siciliană a lui Charli XCX. În ultimele 90 de zile, căutările pe Google pentru Tonnara Di Scopello au crescut cu 1.576% în Italia.

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