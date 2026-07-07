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Explozia din Rahova. Lucrările de punere în siguranță a blocului încep săptămâna aceasta. Când vor putea intra locatarii în apartamente

Primăria Municipiului București a anunțat marți că în cursul acestei săptămâni se va semna ordinul de începerea lucărilor de punere în siguranță a blocului explodat din Rahova, precizând că acestă etapă aduce mai aproape locuitorii de a se reîntoarce în aparamente pentru a-și recupera bunurile personale.
Explozia din Rahova. Lucrările de punere în siguranță a blocului încep săptămâna aceasta. Când vor putea intra locatarii în apartamente
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
07 iul. 2026, 14:20, Social
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Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie! Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de PMB. 

Astfel, au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, electricitate și internet, necesare organizării lucrărilor, iar proiectarea este în curs de finalizare și urmează să fie gata săptămâna viitoare.  

„Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece  expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, constructorul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea”, continuă municipalitatea. 

Astfel, lucrările de punere în siguranță presupun separarea etajelor afectate de restul structurii, îndepărtarea și demolarea părții avariate și consolidarea segmentului rămas în picoare pentru consolidare. 

Lucrările de punere în siguranță vor dura aproximativ 50 de zile. 

După finalizarea acestei etape, locatarii din partea de bloc care rămâne în picioare vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare. 

„Apoi, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate”, notează PMB. 

„Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată”, conchide Primăria Capitalei. 

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