Sistemele NATO din Turcia au interceptat a patra rachetă iraniană intrată în spațiul aerian

Potrivit autorităților de la Ankara, racheta a fost interceptată de sistemele NATO de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mediteranei, după ce a intrat în spațiul aerian al Turciei, notează Reuters.

„O rachetă balistică, despre care s-a stabilit că a fost lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turcesc, a fost neutralizată de elementele NATO de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mediteranei. Toate măsurile necesare sunt luate cu hotărâre și fără ezitare împotriva tuturor amenințărilor îndreptate asupra teritoriului și spațiului aerian al țării noastre, iar toate evoluțiile din regiune sunt monitorizate cu atenție, având securitatea națională ca prioritate”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul turc al Apărării.

Teheranul a negat anterior că ar fi lansat rachete spre Turcia și a propus Ankarei constituirea unei anchete comune pentru clarificarea situației.

Incidentul este al patrulea de acest fel de la începutul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, de la finalul lunii februarie.