Sistemele NATO din Turcia au interceptat a patra rachetă iraniană intrată în spațiul aerian

Ministerul Apărării de la Ankara a anunțat luni că sistemele de apărare antiaeriană NATO au interceptat o nouă rachetă balistică lansată de Iran. Acesta este al patrulea incident de acest tip de la începutul Războiului din Orientul Mijlociu.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
30 mart. 2026, 18:05, Știri externe

Potrivit autorităților de la Ankara, racheta a fost interceptată de sistemele NATO de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mediteranei, după ce a intrat în spațiul aerian al Turciei, notează Reuters

„O rachetă balistică, despre care s-a stabilit că a fost lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turcesc, a fost neutralizată de elementele NATO de apărare aeriană și antirachetă desfășurate în estul Mediteranei. Toate măsurile necesare sunt luate cu hotărâre și fără ezitare împotriva tuturor amenințărilor îndreptate asupra teritoriului și spațiului aerian al țării noastre, iar toate evoluțiile din regiune sunt monitorizate cu atenție, având securitatea națională ca prioritate”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul turc al Apărării. 

Teheranul a negat anterior că ar fi lansat rachete spre Turcia  și a propus Ankarei constituirea unei anchete comune pentru clarificarea situației.

Incidentul este al patrulea de acest fel de la începutul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, de la finalul lunii februarie. 

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Ilie Bolojan taie accizele: „Motorina reprezintă peste 70% din consum, începem cu ea!”
Libertatea
Nu există a doua șansă pentru ele! Cele 3 zodii care iubesc total, dar nu iartă niciodată trădarea
CSID
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor