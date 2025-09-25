Ministrul apărării al Danemarcei, după incursiunea unor drone asupra mai multor aeroporturi din țară: Dronele au fost un „atac hibrid”

Ministrul apărării al Danemarcei, Troels Lund Poulsen, care a catalogat anterior atacul cu drone drept un „atac hibrid” și a spus că pare opera unui „actor profesionist”, a afirmat acum că astfel de atacuri sunt o realitate de durată, tehnologia evoluează rapid, iar problema nu are o soluție unică.

Poulsen a spus că situația este îngrijorătoare și că ministerul său analizează problema cu seriozitate. El a adăugat că ar putea exista o legătură între incursiunea cu drone de la Copenhaga de la începutul săptămânii și cea de peste noapte, fără a trage însă concluzii concrete.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a precizat că implicarea Rusiei în atacul de la Copenhaga nu poate fi exclusă.

Incidentele cu drone necunoscute se extind în Danemarca, după ce patru aeroporturi au fost vizate, în noaptea de miercuri spre joi, unul dintre ele fiind închis pentru câteva ore, potrivit AFP.

Dronele au fost observate deasupra aeroporturilor din Aalborg, Esbjerg, Sonderborg și la baza aeriană Skrydstrup, a anunțat poliția daneză.