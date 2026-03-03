Războiul din Orientul Mijlociu. Reuters: Explozii puternice au loc în Dubai și Abu Dhabi / Rapoarte iraniene: Nicio scurgere radioactivă detectată de la instalația de îmbogățire nucleară Natanz

Cel mai rău caz pentru Iran ar fi o nouă conducere „la fel de rea ca cea anterioară”, spune Trump

Donald Trump a continuat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Acesta a afirmat că nu vrea ca în Iran să preia conducerea cineva mai rău decât Khamenei.

„Cel mai rău caz ar fi să facem asta și apoi cineva să preia conducerea, care este la fel de rău ca persoana anterioară, nu-i așa? S-ar putea întâmpla asta, nu vrem să se întâmple. Cel mai rău ar fi să treci prin asta, și după 5 ani să realizezi că ai pus pe cineva în funcție care nu este mai bun”, a spus Trump în Biroul Oval.

Trump anunță că întrerupe relațiile cu Spania după ce premierul Sanchez a refuzat accesul SUA pentru atacul Iranului

Președintele american Donald Trump anunță că întrerupe relațiile cu Spania după ce premierul Sanchez a refuzat accesul SUA pentru atacul Iranului.

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor prezenți în Biroul Oval, Trump nu este încântat nici de Marea Britanie și l-a atacat pe premierul britanic Keir Starmer: „Totuși, nu este Winston Churchill”.

Trump spune că a distrus aproape tot în Iran: „Radarele lor au fost distruse”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă. Într-o discuție cu jurnaliștii, președintele american a declarat că în urma atacurilor asupra Iranului, aproape totul a fost distrus.

„Nu au marină, nu au forțe aeriene, nu au detecție aeriană, radarele lor au fost distruse. Aproape totul a fost distrus”, a spus Trump.

Președintele SUA a continuat spunând că Israelul nu i-a forțat mâna ca să atace Iranul.

„Nu. Poate că i-am forțat. Părerea mea era că acești nebuni urmau să atace primii”, a afirmat Trump.

Rapoarte iraniene: Nicio scurgere radioactivă detectată de la instalația de îmbogățire nucleară Natanz

Agenția de știri iraniană Nour a relatat că nu a fost detectată nicio scurgere radioactivă de la instalația subterană de îmbogățire din Natanz, situată în centrul provinciei Isfahan, scrie Reuters.

Imaginile din satelit realizate luni arată trei clădiri distruse care erau încă în picioare duminică. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că structurile de la intrarea în instalație au suferit daune și că nu se așteaptă „consecințe radiologice” ca urmare a acestora.

Reuters: Explozii puternice au loc în Dubai și Abu Dhabi

Agenția Reuters informează că explozii puternice au loc în Dubai și Abu Dhabi.

Pe de altă parte, a avut loc un atac combinat cu drone și rachete iraniene asupra Kuweitului, Bahrainului și Emiratelor Arabe Unite.

Primele țări UE care au solicitat asistență de la Bruxelles pentru evacuarea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană a început să ajute Italia, Austria și Slovacia să-și repatrieze cetățenii blocați în Orientul Mijlociu, informează Al Jazeera.

Comisarul Hadja Lahbib a declarat că aceste trei țări sunt primele care au solicitat până în prezent Bruxelles-ului să contribuie la finanțarea zborurilor de evacuare din regiune.

Qatar neagă că a atacat Iranul

Ministerul de Externe al Qatarului a calificat drept nefondate zvonurile răspândite de mass-media din Israel care susțineau că Qatar a atacat Iranul, subliniind că nu a participat la atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Donald Trump se gândește să înarmeze grupurile de Opoziție din Iran

Jurnaliștii de la Wall Street Journal, Axios și Haaretz dezvăluie detalii din discuțiile de la Casa Albă pe tema intervenției din Iran.

Wall Street Journal titrează că „Trump este deschis la posibilitatea înarmării grupurilor de opoziție față de regimul din Iran”.

Jurnaliștii raportează că președintele SUA, Donald Trump ia în considerare sprijinirea grupurilor înarmate care se opun regimului din Iran, inclusiv facțiuni kurde.