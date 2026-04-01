Ambasadorul SUA în România, în vizită la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. S-a întâlnit cu trupele americane

Noul ambasador al SUA în România, care și-a preluat recent mandatul, a vizitat, miercuri, trupele americane de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Acesta a fost întâmpinat de locțiitorul comandantului Diviziei a 3-a Infanterie a Armatei SUA, colonelul Timothy Gatlin, de Locțiitorul comandantului garnizoanei pentru Garnizoana Armatei SUA de la Marea Neagră, Scott M. DeLay și de comandantul Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, colonelul Gabriel Goagă.

Ambasadorul a fost însoțit, la această vizită, de atașatul pentru apărare al SUA, colonelul Robert Kammerer, de atașatul Armatei SUA, locotenent-colonelul Andrew Rember, și de purtătorul de cuvânt al Ambasadei SUA, Emily Zeeberg.

În timpul vizitei, Darryl Nirenberg a fost informat cu privire la rolul strategic al bazei în securitatea regională și s-a întâlnit atât cu personalul american, cât și cu cel român, dislocat la bază, anunță Ambasada SUA la București pe Facebook.

„A fost o prioritate pentru mine să vizitez trupele noastre de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la scurt timp după sosirea mea în România. În numele președintelui Trump, sunt mândru să transmit cea mai profundă recunoștință bărbaților și femeilor care își fac datoria, în fiecare zi, pentru a menține America puternică și în siguranță”, a declarat ambasadorul Darryl Nirenberg.