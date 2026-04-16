Ce s-a întâmplat la dezbaterea organizată de ANRE pentru schimbarea regulamentului de racordare la rețeaua electrică? Cele opt măsuri ale operatorului de sistem și transport

Cele peste 70 de propuneri, care acoperă peste 80 de pagini, sintetizate de ANRE în timpul consultărilor publice – transmise de persoane fizice și juridice, companii naționale – Transelectrica, Hidroelectrica, patronate și asociații reprezentative din domeniu, la care s-au adăugat cele transmise de Ilie Bolojan prin Cancelaria Prim-ministrului, au fost prezentate joi în cadrul procesului de modificarea a regulamentului de racordare la rețeaua electrică.

„Avem rețele blocate de proiecte speculative”

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public a fost pus în consultare publică pe 6 martie, iar termenul oficial de transmitere a observațiilor și propunerilor pentru măsurile propuse prin documentul supus consultării a fost de 30 de zile de la data publicării.

„Energia este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula și ineficiența și al unor întârzieri în investiții care s-au acumulat în timp. Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți, o piață afectată de volatilitate și întârzieri în dezvoltarea capacităților de stocare și a marilor investiții. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni”, a transmis ieri Ilie Bolojan printr-o postare pe Facebook, în care semnalează că a semnat și a trimis o propunere către ANRE, în contextul dezbaterii de joi.

Din informațiile Mediafax, cele câteva zeci de propuneri transmise și detaliate în întâlnirea în format hibrid care a durat aproximativ două ore și jumărate, vor fi centralizate și sinteza va fi publicată zilele care vin, urmând ca, în funcție de complexitea modificărilor în raport cu proiectul inițial de ordin, să se decidă dacă e nevoie de o nouă perioadă de dezbatere publică pentru finalizarea noului regulament.

Propunerile Transelectrica

La finalul dezbaterii, operatorul național de sistem și transport al energiei electrice a detaliat cele opt măsuri concrete propuse pentru stimularea investițiilor reale și disciplinarea racordării noilor capacități de producție

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport și Sistem (OTS), a participat astăzi la dezbaterea publică organizată de ANRE privind proiectul de modificare a cadrului de reglementare aplicabil racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public. Transelectrica a susținut un set de propuneri și observații, transmise ANRE în perioada de consultare, fundamentate pe experiența directă în dezvoltarea și operarea rețelei electrice de transport.

Potrivit Transelectrica, acestea vizează atât stimularea investițiilor reale în noi capacități de producție, cât și asigurarea unui cadru predictibil și riguros, care să permită integrarea în rețea a proiectelor viabile și mature, în scopul asigurării funcționării Sistemului Electroenergetic Național (SEN), în condiții de siguranță, stabilitate și continuitate. Astfel, Transelectrica a formulat și transmis către ANRE un set de 8 propuneri concrete de modificare a Regulamentului de racordare a utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public:

Reevaluarea întăririlor de rețea înainte de Punerea în Funcțiune a centralelor

Lucrările de întărire identificate în urma analizelor de sistem să fie reevaluate înainte de punerea în funcțiune a capacităților de producție și capacitățile să fie operate în funcție de necesitatea din SEN.

Clarificarea regimului de proprietate asupra terenurilor

Terenurile aferente lucrărilor de întărire specifice (inclusiv lucrările dintre punctul de racordare și punctul de delimitare, terenul necesar pentru extindere stație existentă) trebuie să fie deținute în proprietate, și nu în superficie, încă de la semnarea contractului de racordare, pentru a permite transferul acestora în patrimoniul Operatorului de Rețea.

Eliminarea tarifului de indici pentru lucrările de întărire

Acest tarif nu reflectă în mod constant costuri reale sau beneficii directe pentru utilizatori sau pentru instalațiile electrice, fiind necesară eliminarea sa.

4.Respectarea strictă a termenelor contractuale

În cazul prelungirii contractului de racordare, dacă utilizatorul nu depune cererea și documentele necesare cu cel puțin 30 de zile înainte de expirare, proiectul se clasează.

5.Limitarea modificărilor contractuale și introducerea unor criterii de progres

Contractul de racordare poate fi modificat sau prelungit de cel mult două ori, cu condiția constituirii garanțiilor aferente și a demonstrării, la încheierea actelor adiționale la contractele de racordare, a unui progres real: dovada achitării a minimum 25% din valoarea echipamentelor achiziționate sau dovada realizării a minimum 10%din lucrările instalațiilor de utilizare.

Clarificarea aplicabilității termenelor pentru autorizații

Utilizatorul are obligația de a obține autorizația de înființare aferentă capacității de producere a energiei electrice, inclusiv pentru cogenerare și pentru instalațiile de stocare la locul de producere/consum, în termen de cel mult 12 luni de la încheierea contractului de racordare și 18 luni de la emiterea Avizului Tehnic de Racordare. Regulamentul trebuie să clarifice dacă această prevedere se aplică și Avizelor Tehnice de Racordare și contractelor de racordare emise anterior intrării în vigoare a prezentului Ordin.

Reglementarea realizării lucrărilor de întărire de către utilizatori

Regulamentul stabilește clar condițiile în care utilizatorii pot realiza, din fonduri proprii și la solicitarea acestuia, lucrări de întărire incluse deja în Planul de Dezvoltare al Operatorului de Rețea.

8.Introducerea unei garanții la momentul solicitării capacității

Constituirea de către utilizatori a unei garanții financiare, exprimate pe MW, încă din prima etapă, cea a depunerii cererii de alocare a capacității. Această măsură este fundamentală pentru descurajarea proiectelor speculative și pentru asigurarea unor estimări realiste ale necesarului de dezvoltare a rețelei.

„Transelectrica consideră că actualizarea și corelarea cadrului de reglementare este prioritară pentru asigurarea unei aplicări unitare și nediscriminatorii a regulilor de racordare. În același timp, aceste măsuri contribuie la disciplinarea investițiilor și la stimularea proiectelor coerente, cu grad ridicat de maturitate, care pot fi integrate eficient în rețea”, se arată în comunctul companiei.

Tranelectrica este controlată de stat, care deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,68% din pachetul de acțiuni.

„Experiența acumulată în aplicarea reglementărilor în vigoare evidențiază necesitatea armonizării legislației secundare cu prevederile legislației primare, precum și introducerea unor mecanisme clare care să încurajeze respectarea termenelor de implementare a noilor capacități de producție. În ultimii cinci ani, într-o colaborare productivă cu ANRE, Transelectrica a transmis constant propuneri și observații în acest sens, astfel încât să poată fi dezvoltat un cadru de reglementare care să susțină investițiile sustenabile și să consolideze siguranța Sistemului Electroenergetic Național”, au conchis oficialii Transelectrica.